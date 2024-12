Trenitalia down oggi, problemi con l’app dei treni: perché non funziona e cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Dalle 15:00 di oggi, martedì 17 dicembre, l’app e il sito di Trenitalia stanno continuando a dare problemi. Il down coinvolge diversi servizi, a partire dalla ricerca dei treni. Se provate a cercare qualsiasi tratta sul sito di Trenitalia per qualche istante il sito sembrerà in fase di caricamento. La classica animazione con i tre punti però non porta da nessuna parte: nella migliore delle ipotesi uscirà un messaggio di errore o un improbabile “Non abbiamo trovato nessuna ipotesi”.

Le segnalazioni si possono vedere anche su Downdetector, il portale dove vengono raccolte le segnalazioni dei malfunzionamenti. Su X, alcuni utenti segnalano che il problema è esteso anche alle biglietterie automatiche. Certo, un down in questi giorni è ovviamente un problema visto che molte persone si stanno organizzando per muoversi lungo la penisola per le prossime feste.

Cosa sta succedendo, le segnalazioni e i problemi in corso

Il tono delle segnalazione che si possono leggere sui social è sempre lo stesso. Scrive un utente su X: "App fuori uso, biglietterie automatiche fuori uso, addetti Trenitalia sconsolati perché anche loro senza info. Io credo che un Ministro peggiore di Salvini non esista". Ci sono utenti che spiegano di aver avuto problemi anche con i pagament elettronici. Leggiamo: "Blocco dei sistemi di pagamento di #Trenitalia, non funziona l'app, il sito web né le biglietterie automatiche. Il biglietto si compra in biglietteria e solo in contanti".

La nota di Trenitalia: “Biglietti a bordo senza sovrapprezzo”

Trenitalia nel tardo pomeriggio ha diffuso una nota. Conferma il problema ai suoi sistemi e spiega di essere al lavoro per risolverlo. La riportiamo per intero:

“I sistemi di prenotazione e vendita di Trenitalia non sono al momento funzionanti a causa di un disservizio tecnico attualmente in corso. I tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

Trenitalia ha potenziato le informazioni ai passeggeri in stazione e a bordo treno e autorizzato la vendita dei biglietti a bordo treno senza sovrapprezzo”.

