video suggerito

Tiscali down oggi, ancora problemi con invio e ricezione email: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi come le mail su Tiscali anche oggi mercoledì 9 ottobre, il servizio mail non funziona: il down, iniziato ieri, continua e questa mattina c’è un nuovo picco di segnalazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sembrava che il down di Tiscali fosse rientrato, e invece questa mattina, mercoledì 9 ottobre, sul portale Dowdetector sono comparse nuove segnalazioni. Il malfunzionamento riguarda principalmente la casella email, diversi utenti segnalano l’impossibilità di inviare e di ricevere i messaggi di posta elettronica. "Non ricevo nulla dalla notte del notte 7 ottobre ed i problemi ancora persistono", scrivono gli utenti. "Io ancora non riesco né a ricevere né a inviare mail". Molti hanno provato a entrare nella loro casella trovandosi di fronte a un messaggio di “errore di autenticazione”. I clienti che hanno completato l'accesso invece non riescono a inviare o ricevere le mail. I primi problemi sono iniziati l'8 ottobre, le segnalazioni hanno toccato il picco intorno alle 11 di mattino.

Problemi per le email di Tiscali, cosa sta succedendo

Su Downdetector sono arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia. Nel pomeriggio del 7 ottobre sono diminuite per poi crescere nuovamente questa mattina. "Ho chiamato il numero 130 e mi hanno detto che avevano risolto il problema; peccato che le mail non stanno ancora arrivando!", scrive un utente sul portale. I problemi riguardano soprattutto l'invio e la ricezione delle mail. I clienti sono preoccupati soprattutto di perdere i messaggi inviati durante il down, "a me ancora non funziona, sicuramente ho perso tutte le mail di questi 2 giorni, non arriveranno più".

Down di Tiscali, la dichiarazione ufficiale sul disservizio dopo il silenzio di ieri

Tiscali dopo aver ricevuto numerose segnalazioni, oggi ha rilasciato una dichiarazione ufficiale: "A partire dalla mattinata del 7 ottobre, abbiamo riscontrato un diffuso disservizio causato da un guasto ai nostri server. I nostri tecnici si sono immediatamente attivati per risolvere il problema. Al momento, la maggior parte delle caselle è tornata operativa, ma persistono ancora criticità per circa il 20% degli account."

Ha poi aggiunto: "Comprendiamo pienamente il disagio causato e ci scusiamo sinceramente per l'accaduto. I nostri team stanno lavorando incessantemente per ripristinare la piena funzionalità di tutte le caselle nel minor tempo possibile, stimiamo che saranno necessarie ancora alcune ore per completare l'intervento." Non è chiaro quando i problemi rientreranno e sarà possibili inviare e ricevere mail correttamente.

DOWNDETECTOR | Down di Tiscali