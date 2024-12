video suggerito

Iliad down, problemi oggi con chiamate e connessione lenta: perché non funziona e cosa sta succedendo A partire dalla mattina di oggi, 3 dicembre, i clienti Iliad hanno segnalato una lunga serie di disservizi. Il primo down è durato circa un’ora, dalle 9:00 alle 10:00. Verso le 11:00 però i problemi sono ricominciati. Al momento l’azienda non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dalle 9:10 di oggi, martedì 3 dicembre, la rete Iliad ha cominciato a registrare una serie di down. Il primo è durato circa un'ora. Mentre i disservizi erano in via di risoluzione però il down è tornato. Almeno questa è la lettura che si può fare a partire dalle segnalazioni registrate su Downdetector. Fra i problemi segnalati dagli utenti leggiamo soprattutto disservizi legati alla connessione: sembra che sia la rete mobile che la fibra abbiamo interrotto il flusso di dati.

Su Downdetector capiamo che le segnalazioni riguardano tutto il territorio italiano: "Ora mi da 4g con tutte le tacche ma niente connessione, prima funzionava a scatti ma poco, tocca solo aspettare", "A me da Bologna nessuna connessione mobile" o ancora "BARI: il problema é tornato.. mobile e fibra non funzionano. non posso lavorare".

Quali sono i disservizi che stanno colpendo la rete Iliad

In questo momento non ci sono ancora note ufficiali diffuse dall'azienda. L'ultimo post su X è del 21 novembre: "Un saluto a tutte le persone di nome “Chiara” perché sono un po’ come la nostra offerta ". Sul sito ufficiale invece leggiamo che l'ultimo comunicato stampa risale al 14 novembre. Per adesso le segnalazioni sono parecchie e si muovono tutte verso la stessa direzione: i clienti Iliad non riescono più a connettersi alla rete internet.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per i disservizi di Iliad