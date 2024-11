video suggerito

Vodafone down oggi 14 novembre, problemi di rete e alla linea: cosa sta succedendo Molto probabilmente il down è stato causato da un problema tecnico, ma l'azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali.

A cura di Elisabetta Rosso

Dalle 12.00 di oggi, 14 novembre 2024, la rete Vodafone ha cominciato a registrare problemi. Gli utenti stanno segnalando soprattutto disservizi legati alla connessione internet e alle chiamate in entrata e uscita. "Sono a Roma, da una mezz'ora non funziona nulla né rete né telefono e da mezz'ora sono in attesa di parlare con un operatore", ha scritto un utente su Downdetector.

L'azienda ha spiegato a Fanpage.it: "A causa di un guasto in una centrale di Fibercop, su cui sono ospitati apparati di Vodafone, alcuni clienti di rete fissa e mobile, a Roma e provincia, hanno subito un disservizio a partire dalle ore 11.30 di oggi e fino alle 15.30. Nello scusarsi con i propri clienti Vodafone comunica che il disservizio è rientrato."

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti

Le segnalazioni sono state registrate sia su Downdetector, sia sul social X (fu Twitter), molti utenti stanno cercando di capire se il problema è diffuso. "Anche a voi non va le rete? Non riesco a connettermi e anche la linea mi sta dando problemi", ha chiesto un cliente.

Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia, soprattutto nell'area di Roma. I clienti Vodafone stanno riscontrando principalmente problemi con Internet fisso. Secondo le segnalazioni registrate su Dowdetector il 54% dei problemi riguarda infatti la rete fissa, il 33% Internet mobile, il 13% nessun segnale.

Le segnalazioni su Downdetector hanno toccato il picco intorno alle ore 12.00, dopo le 14 si è registrato un nuovo aumento delle segnalazioni, soprattutto per i disservizi legati alla rete fissa, le segnalazioni sono poi diminuite progressivamente a partire dalle ore 15.00. Come ha spiegato l'azienda il problema è in via di risoluzione.