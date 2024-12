video suggerito

Vodafone down oggi, problemi con la rete telefonica: perché non funziona e cosa sta succedendo Dalle 17:00 è iniziato il down dei servizi Vodafone. Molti utenti non riescono ad accedere alla rete. Su Downdetector sono state raccolte diverse testimonianze anche se al momento non è ancora chiaro quali siano i servizi bloccati. Al momento sui canali social di Vodafone non ci sono comunicazioni ufficiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dalle 17:00 di oggi, lunedì 23 dicembre, la rete Vodafone ha iniziato a dare una serie di problemi in tutti Italia. Le segnalazioni sono tutte registrate su Downdetector, il portale che si occupa di down e malfunzionamenti. Stando ai dati sono cominciate per le 17:00 e sono ancora in corso. Il down non riguarda solo Vodafone ma anche ho. Mobile, l'operatore virtuale che si appoggia sulle reti Vodafone.

Al momento non è possibile leggere segnalazioni scritte da parte degli utenti. Non compaiono commenti sotto Downdetector e non sembra si parli del down su X (fu Twitter). Il motivo, almeno in questo caso, è comprensibile: se è un'app è in down non costa molto spostarsi su un social o una piattaforma come X e segnalarlo. Se invece va in down un'intera rete è pià complesso riuscire a indicare il problema sulla piattaforma a cui dovreste collegarvi proprio con una rete internet.

Al momento non sono ancora state diffuse comunicazioni da parte di Vodafone, almeno sui canali social. Il numero di segnalazioni però è corposo anche se sembra arrivato a una fase di stabilizzazione. Guardando la cartina con la loro proveneinza si vede che i problemi sono distribuiti in tutta italia, i punti in cui ci sono più segnalazioni coinicidono con quelli dove ci sono anche più utenti. Da Downdetector non sembra ci sia una problema specifico: tutte le difficoltà riguardano proprio l'accesso alla rete.

DOWNDETCTOR | Le segnalazioni riprotate sulla rete Vodafone