Fastweb down oggi, problemi alla rete internet: cosa sta succedendo

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi, mercoledì 28 agosto, dalle ore 13.30 Fastweb ha cominciato a dare problemi di vario tipo agli utenti, sembra che i malfunzionamenti riguardino soprattutto la connessione internet sugli smartphone. Sul sito di monitoraggio Downdetector.it le segnalazioni sono iniziate ad aumentare intorno alle 13.25. Anche sui social gli utenti stanno scrivendo di avere difficoltà ad utilizzare i servizi.

Fastweb è un'azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia terrestre, mobile e nelle connessioni a banda larga. I suoi servizi includono collegamenti ad Internet tramite fibra ottica, ADSL ULL, Wholesale. I malfunzionamenti si stanno verificando in tutta Italia, le segnalazioni arrivano in particolare dalle città principali, tra queste, Milano, Napoli, Torino, Roma, Venezia, Verona, Bologna.

Sembra che i problemi riguardino soprattutto la connessione internet, su Downdetector infatti gli utenti hanno registrato il 60% dei problemi legati Internet mobile, il 32% invece per internet fisso. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali da parte dell'azienda e non è chiaro cosa abbia causato i malfunzionamenti. Le segnalazioni al momento hanno toccato quota 667.

