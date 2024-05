video suggerito

Vodafone, Ho e Poste down oggi, problemi con la rete: perché non funziona e cosa sta succedendo La rete Vodafone è in down. Oggi il segnale è crollato per molti utenti a partire dalle 22:00. Dalle segnalazioni sembra che gli utenti non riescano a connettersi alla rete. Al momento le cause non sono note. I problemi riguardano anche Ho. e Poste Mobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

A partire dalle 22:00 di oggi, 15 maggio, la rete Vodafone ha cominciato a dare problemi in tutta Italia. Secondo le segnalazioni del portale Downdetector.it gli smartphone che usano la rete Vodafone hanno smesso di prendere il segnale che permette la connessione a internet. Le aree con più segnalazioni sono, ovviamente, le grandi città, visto che c’è anche una concentrazione maggiore di clienti.

Il down sembra riguardare anche Ho. e Poste Mobile. Il motivo è chiaro: sia Ho. che Poste Mobile sono operatori che si appoggiano alla rete Vodafone, se il down colpisce la rete principale, vengono colpite anche quelle secondarie. Al momento il numero di segnalazioni per queste reti è inferiore rispetto a quelle di Vodafone.

Quali problemi ha la rete Vodafone

Alcune segnalazioni parlano di connessione rallentata, altre di rete assente. Molti dicono che è proprio impossibile connettersi a internet. A giudicare dal numero di segnalazioni stiamo parlando di un down del servizio molto pesante. Al momento l’azienda non ha ancora rilasciato comunicazioni per spiegare le cause del problema.

Verso le 23:00 la curva delle segnalazioni di Downdetector ha cominciato a rallentare. Questo di solito è un buon segnale perché vuol dire che i problemi sono in via di risoluzione. Vodafone aveva registrato un down simile lo scorso 6 febbraio. Stiamo parlando di una delle reti principali nel nostro Paese anche se la l'accordo firmato con Swisscom lo scorso 15 marzo potrebbe aver segnato la fine del marchio Vodafone Italia.

DOWNDETECTOR | Il grafico con l'andamento della rete Vodafone