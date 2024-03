Entro cinque anni Vodafone Italia non esisterà più: cosa succede alle tariffe dei clienti Swisscom ha stretto un accordo con Vodafone per l’acquisto di Vodafone Italia. Dopo 22 anni di operazioni, Vodafone esce così dal mercato italiano. Se l’accordo dovesse passare tutti i processi di verifica diventerà valido nei primi mesi del 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

L’accordo vale in tutto 8 miliardi di euro. Nei primi mesi del 2025 Swisscom acquisterà il 100% di Vodafone Italia, la società controllata dalla Vodafone Group Plc che si occupa di gestire il marchio e i servizi Vodafone nel nostro Paese. L’acquisto non verrà fatto direttamente da Swisscom ma sarà regolato dalla controllata italiana Fastweb. Swisscom aveva acquistato Fastweb nel 2007, prima comprando per 3 miliardi di euro l’82,4% delle azioni e poi acquistando anche le quote rimaste.

Il marchio Vodafone potrà essere utilizzato per cinque anni. Non è la prima volta che una società di telecomunicazioni tenta l'acquisto di Vodafone. Anche Iliad in passato aveva provato a stringere accordi con Vodafone. Ora l’accordo dovrà passare attraverso una serie di verifiche ma se tutto dovesse andare come da programma questo documento segnerà l’uscita di Vodafone dal mercato italiano.

Cosa cambia per chi ha un numero Vodafone

Secondo i dati aggiornati al 2023, in Italia ci sono 17.463.000 clienti Vodafone. I clienti Ho. Mobile, la side company di Vodafone, sono 3,1 milioni. Numeri rivelanti sul mercato, anche se in calo di qualche punto percentuale rispetto al passato. Secondo le fonti consultate da Fanpage.it, al momento non dovrebbe cambiare nulla per i clienti. Tutte le offerte e le tariffe attive resteranno ancora valide. Con l’arrivo di un nuovo gestore è probabile, ovviamente, che in futuro le condizioni delle tariffe e delle offerte potranno cambiare ma gli utenti nel caso verranno avvisati per tempo.

Vodafone era arrivata in Italia nel 2002, quando la compagnia britannica aveva deciso di investire in questo mercato con l'acquisizione di Omnitel Pronto Italia S.p.A. Secondo una classifica pubblicata da Altroconsumo nel febbraio 2024, Vodafone era ancora al primo posto come qualità della rete in Italia, seguita da Tim e Fastweb.