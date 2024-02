Come riconoscere i Vas, i servizi telefonici che si attivano con un SMS e prosciugano il credito La Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato 322 milioni di euro in un’inchiesa sui Vas, servizi a pagamento attivati tramite SMS. Secondo gli investigatori, le società indagata erano in grado di attivare fino a 40.000 nuove utenze ogni giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Un’inchiesta della Guardia di Finanza di Milano ha sequestrato quasi 322 milioni di euro a sei società. Secondo le accuse, i 20 indagati avrebbero truffato migliaia di clienti in tutta Italia con i servizi Vas, i Servizi a Valore Aggiunto (Value-added Service). In breve, si tratta di servizi a pagamento che vengono attivati grazie a un SMS. All’utente arrivano messaggi come meteo, oroscopo e gossip che consumano ogni volta il credito degli utenti.

L’impianto dell’accusa, per adesso di frode informatica, è che questi servizi venivano attivati all’insaputa degli utenti. Il decreto di sequestro riguarda anche Tim, anche se la compagnia al momento non risulta indagata. Parliamo di migliaia di utenze attivate ogni giorno, tra 30.000 e 40.000. Per attivare questi servizi bastava visitare una pagina web o scaricare un’app. Senza nessuna interazione il cliente si trovava addebitato un servizio Vas.

Come si bloccano i servizi Vas

Quando incappate in questo tipo di servizi, riconoscerli è abbastanza semplice. A un certo punto cominceranno ad arrivarvi sullo smartphone messaggi che non avete mai richiesto. Gli operatori telefonici dovrebbero fornire un primo tipo di filtro. Secondo una delibera Agcom del 2021 le compagnie telefoniche dovrebbero attivare un blocco preventivo dei servizi.

Teoricamente non potrebbero essere aggiunti senza un consenso esplicito da parte dell’utente. La truffa quindi è stata possibile perché secondo la procura tutti gli illeciti sarebbero avvenuti tra il 2017 e il 2020, quando ancora non era attiva la delibera di Agcom. In ogni caso ogni compagnia telefonica ha delle procedure che si possono seguire per bloccare i Vas.

Il consiglio migliore che possiamo darvi è quello di chiamare il call center della vostra compagnia telefonica e parlare direttamente con un operatore per chiedere se ci sono dei servizi attivi sul vostro numero. Nel caso ci fossero ovviamente basta chiedere di bloccarli. I numeri di telefono da contattare sono questi:

119 per Tim

190 per Vodafone

159 per WindTre

177 per Iliad

160 per Poste Mobile

192.193 per Fastweb