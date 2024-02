Vodafone down oggi, problemi in risoluzione con rete dati e chiamate: perché non funziona e cosa succede Oggi, martedì 6 febbraio 2024, sono stati registrati problemi con la rete dati Vodafone: diversi utenti hanno segnalato malfunzionamenti con la connessione internet e le chiamate. Il down, iniziato alle 13.00, è ora in fase di risoluzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Dalle 13.00 di oggi, 6 febbraio 2024, la rete Vodafone ha cominciato a registrare problemi in tutta Italia. Il down è rientrato verso le 14.30 e le segnalazioni sono progressivamente diminuite. I disservizi segnalati hanno riguardato soprattutto la connessione internet e le chiamate in entrata e uscita. Le segnalazioni sono state registrate anche da Downdetector, il portale in cui gli utenti riportano i disservizi, e sul social X (fu Twitter). L'azienda dopo il down ha rilasciato un comunicato, in cui spiega: "Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”.

Il picco di segnalazioni su Downdetector è stato registrato alle 13.30, oltre 8300 clienti hanno segnalato i malfunzionamenti su Downdetector. Nell'arco di un'ora le segnalazioni sono poi diminuite. Il down ha coinvolto anche i clienti di PosteMobile e Ho, entrambi i servizi infatti si appoggiano sulla rete Vodafone. Le segnalazione sono arrivate da tutta Italia, in particolare dalle gradi città, con una maggiore concentrazione nel Centro-Nord.

I problemi segnalati dagli utenti

I clienti hanno cominciato a segnalare i malfunzionamenti su X e sul portale Dowtetecntor. "C’è qualcuno che ha Vodafone e che ha problemi a chiamare/connettersi da stamattina come me? Non funziona niente?", ha scritto un cliente. "Grossi problemi con Vodafone, a me non partono nemmeno le chiamate", ha aggiunto un altro. "Non so come fare, internet completamente bloccato". Sul portale il 75% dei clienti ha segnalato che non riusciva a collegarsi a internet mobile, il 15% indica nessun segnale e il 10% un blackout totale.

DOWDETECTOR | Le segnalazioni degli utenti