video suggerito

WhatsApp e Instagram down oggi, problemi con le app: cosa sta succedendo Problemi oggi per Whatsapp e Instagram, l’app di messaggistica e il social di Meta non funzionano. Il down è iniziato alle ore 20:00, al momento le cause non sono ancora note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire dalle 20:00 di oggi, mercoledì 3 aprile, WhatsApp e Instagram hanno smesso di funzionare. L'app di messaggistica e il social di Meta danno problemi in tutto il mondo, le segnalazioni non riguardano solo l'Italia. Mentre scriviamo questo articolo in Italia le segnalazioni registrate sul portale Downdetector.it sono altissime. In pochi minuti dall'inizio del down hanno superato quota 40.000. Questa soglia denota un down di tipo molto grave. Molti utenti spiegano che su WhatsApp i messaggi inviati hanno una sola spunta. Ci sono segnalazioni che riguardano anche Facebook.

Leggendo i commenti degli utenti vediamo che i problemi su WhatsApp sono di vario tipo. Dall’app è impossibile mandare messaggi nei gruppi, fare delle chiamate e anche contattare singoli utenti. Ma non solo. Il down è molto pesante. Non si tratta giusto di qualche rallentamento ma sembra che non si riesca in alcun modo ad accedere all'applicazione, neanche nella versione da desktop.

I problemi registrati su Instagram sono di varia natura. Sempre su downdetector.it gli utenti segnalano che non riescono più a caricare le story sul social network, sono stati disconnessi dall'app o non riescono più ad accedere attraverso il sistema di autenticazione a due fattori. Molti utenti hanno cominciato a scrivere i propri problemi su X (fu Twitter) dove sono in tendenza gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown.

DOWNDETECTOR | I dati sul down di WhatsApp di oggi, mercoledì 3 aprile

Le segnalazioni degli utenti: i problemi in corso su WhatsApp e Instagram

Entro circa 30 minuti dall'inizio del down le segnalazioni hanno superato quota 70.000, solo su Downdetector.it. Un livello molto alto, paragonabile a quello raggiunto il 5 marzo quanto migliaia di utenti sono stati disconessi da Instagram per colpa di un bug. Su WhatsApp i problemi riguardano soprattutto l'invio e la recezione dei messaggi. Su Instagram invece il down riguarda diversi servizi.

Alcuni utenti ad esempio hanno chiarito che non è possibile vedere gli inshight delle proprie story. Al momento Meta non ha ancora pubblicato comunicazioni ufficiali. In questi casi si possono leggere gli aggiornamenti sul profilo X della Big Tech: @Meta.