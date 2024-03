Facebook e Instagram down oggi, problemi di accesso e caricamento della pagina: cosa sta succedendo Migliaia di utenti in Italia hanno segnalato problemi di accesso, non riescono ad aprire i social di Meta. Quando provano a entrare sul browser e sull’app non si carica la schermata e compare il messaggio “sessione scaduta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi, martedì 5 marzo, Facebook e Instagram hanno smesso di funzionare. Migliaia di utenti in Italia stanno segnalando problemi di accesso, non riescono ad aprire i social. Quando provano a entrare sul browser e sull'app non si carica la schermata, appare solo una pagina bianca vuota, in alcuni casi compare invece il messaggio "Sessione scaduta". Il direttore delle comunicazioni di Meta, Andy Stone, ha confermato l'interruzione in un post su X, sottolineando: “Siamo consapevoli che le persone hanno difficoltà ad accedere ai nostri servizi. Stiamo lavorando su questo adesso”. Non è chiaro però cosa abbia causato l'interruzione di Facebook e Instagram.

Le segnalazioni di disservizi per Instagram e Facebook hanno iniziato ad aumentare intorno alle ore 16 sul portale Downdetector. Come sempre gli utenti stanno commentando il down su X (fu Twitter). Scrivono: "Non riesco ad entrare, mi hanno buttato fuori". Ad altri sull'home page compare il messaggio "Sessione scaduta".

Cosa è successo a Instagram e Facebook: i problemi segnalati oggi

"Quando provo ad accedere mi blocca", commenta un utente, segnalando anche problemi su Messenger. Quando si apre Instagram, invece, sulla schermata appare solo il messaggio: "Si è verificato un errore e non è stato possibile caricare la pagina". Anche cliccando su "Ricarica pagina" la situazione rimane invariata. Non si riescono a vedere né i post, né i Reel, né le Storie. "Ho ricaricato mille volte ma non va, compare sempre lo stesso messaggio", scrivono. Anche Threads, l'altro social di Meta, al momento non è raggiungibile.

Secondo il portale Downdetector, il 74% dei problemi di Facebook sarebbe relativo al log-in, il 16% al caricamento e l’11% all’app. Per Instagram invece il 59% dei problemi sono legati al caricamento, il 33% all'app e l'8% al profilo. Facebook e Instagram non sono accessibili né nella loro versione app, né in quella desktop. Nessun disservizio invece è stato segnalato per Whatsapp.

In diverse parti di Italia gli utenti stanno registrato problemi legati all’accesso e al caricamento delle pagine. Sembra che le prime segnalazioni su Downdetector siano arrivate dalle principali città italiane, tra queste: Milano, Bologna, Napoli, Perugia, Roma, e Firenze.

Il down non ha colpito solo l'Italia, ma anche altre parti del mondo, diverse segnalazioni stanno infatti arrivando dagli Stati Uniti. È insolito che Meta subisca un'interruzione così diffusa date le dimensioni e la portata della sua rete.