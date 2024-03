Facebook e Instagram down, problemi con le app di Meta: cosa sta succedendo Dalle ore 15 di oggi, 20 marzo, gli utenti di Facebook e Instagram stanno facendo diversi problemi nell’utilizzo dei due social. La maggior parte delle segnalazioni sul sito Downdetector.it riferisce di difficoltà nel caricamento, ma nei commenti su X c’è chi ha riscontrato anche difficoltà nella ricezione delle notifiche e nel caricamento delle storie su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Mercoledì 20 marzo, dalle ore 15 Facebook e Instagram hanno iniziato a dare problemi di vario tipo agli utenti: sul sito di monitoraggio Downdetector.it le segnalazioni sono iniziate ad aumentare per entrambe le app di Meta. Anche su X (fu Twitter) molti utenti stanno scrivendo di avere difficoltà ad utilizzare le app. Dopo nemmeno un mese dal grave down di martedì 5 marzo, quando per diverse ore è stato impossibile accedere a Facebook e Instagram, i due social di Meta sembrano avere un nuovo momento di difficoltà.

Al momento il down non sembra così pesante come quello di inizio marzo. Le segnalazioni ci sono e sono in aumento, ma al momento su Downdetector.it sono giusto poche centinaia. In caso di bug pesanti su questo portale possono arrivare anche migliaia di segnalazioni nel giro di pochissime ore. Su X ci sono comunque diversi utenti che scrivono commenti con hashtag come #facebookdown o #instagramdown. "Instagram e Facebook sono in down di nuovo", scrivono diverse persone su X.

Cosa sta succedendo a Instagram e Facebook: le segnalazioni degli utenti

"Facebook di nuovo inattivo?? Perché carico le storie ma non sono visibili sull'app e non vengono mostrate su Messenger", si legge in una delle segnalazioni che in questi minuti gli utenti stanno facendo su X. Anche sul sito di monitoraggio Downdetector.it i grafici mostrano chiaramente un aumento di segnalazioni sul funzionamento delle due app a partire dalle ore 14.50 del 20 marzo.

Per entrambi le app, la maggior parte delle segnalazioni riguarda problemi di caricamento (63% per quanto riguarda Instagram e 69% per Facebook), seguono rallentamenti nel funzionamento dell'app e nella gestione del proprio profilo. Intorno alle ore 17 il sito riporta centinaia di segnalazioni (più di 300) e anche diversi commenti. Sembrerebbe che ci siano problemi anche nella ricezione delle notifiche e nel caricamento delle storie: "Anche a me non funziona non riesco a ricevere le notifiche. Anche a voi è così?", scrive un utente sul sito.

La maggior parte dei messaggi su X parlano di malfunzionamenti su entrambi i social. Probabilmente la corsa sul social di Elon Musk è anche dovuta al ricordo di quanto accaduto qualche settimana fa, quando perfino il ceo di Tesla e SpaceX ha commentato il down, prendendo in giro Meta per quanto stava accadendo ai suoi social, in tutto il mondo. La maggior parte degli utenti scrive infatti: "Facebook e Instagram di nuovo in down".