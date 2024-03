BNL, risolti i problemi con gli addebiti multipli sui conti dei clienti: cosa è successo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

"Abbiamo capito e risolto il problema", ha spiegato il portavoce di BNL, Banca Nazionale del Lavoro, a Fanpage.it. Ieri sera sull'app della banca sono comparsi i primi addebiti ripetuti della stessa cifra per una singola operazione. Questa mattina, 30 marzo, sui social gli utenti hanno segnalato il disservizio: "Per favore fate qualcosa. I vostri sistemi contabili sono impazziti e stamattina diverse persone lamentano 9 o più addebiti identici". Marco (nome di fantasia), cliente BNL, ha raccontato a Fanpage.it, che l'addebito gli ha prosciugato il conto, "a me sono scomparsi 5000 euro, alcuni miei colleghi hanno visto sparire più di 10.000 euro."

Ora, sulla sua pagina Facebook, BNL ha comunicato: "Informiamo che é stata ripristinata la situazione corretta relativa all'anomalia che ha generato addebiti multipli sui movimenti di conto corrente". Ha poi aggiunto: "Il numero del Servizio Clienti, che prima non era raggiungibile per l'eccessivo volume di chiamate in entrata, sta tornando regolarmente accessibile anche grazie al rafforzamento del servizio per rispondere alle richieste. Ci scusiamo nuovamente per il disagio".

Cosa è successo sull'app di BNL

Sui social si sono accumulate le segnalazioni degli utenti. Molti hanno riscontrato il problema legato all'addebito dei pagamenti apparsi sull'app, sembra infatti che i malfunzionamenti si siano riscontrati a livello nazionale. Sui social un utente ha raccontato: "Oggi ero in panificio e al pagamento mi viene detto che è stato rifiutato per insufficienza, controllo l’app e per poco svengo. Svuotato il conto per addebiti multipli. Attendo un’ora al servizio clienti, nessuna risposta. Son dovuto andare dalla mia fidanzata e disturbarla a lavoro e farmi dare dei contanti per fare diesel e pagare il pane! Per fortuna solo poco fa hanno risolto ed è tornato tutto nella normalità. Momenti di panico."

Nonostante i messaggi allarmanti sui social il portavoce di BNL ha spiegato a Fanpage.it che è tutto sotto controllo. "È stato solo un problema tecnico, un'anomalia, non un errore umano. Non appena ci siamo mobilitati siamo riusciti a identificare il malfunzionamento e la situazione si sta risolvendo". Ha poi aggiunto: "I clienti non corrono nessun rischio di perdere i soldi."

Perché il servizio clienti ha smesso di funzionare

Durante la mattinata diversi clienti di BNL, dopo aver visto gli addebiti accumularsi, hanno provato a contattare il servizio clienti. Anche noi abbiamo chiamato, ma a causa di un problema di linea intasata non partivano le telefonate.

BNL ha comunicato sulla sua pagina Facebook: "Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente. Non è necessario chiamare il Servizio Clienti, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio." Ha poi aggiunto che il numero verde si è bloccato a causa dell'eccessivo volume di chiamate in entrata.