video suggerito

Problemi con Banca Sella e Hype, conti bloccati e i servizi online non funzionano: cosa sta succedendo Il down di Banca Sella e Hype va avanti da domenica 7 aprile, i clienti non riescono ad accedere sul conto corrente, effettuare bonifici, e i prelievi sono bloccati. I tempi di risoluzione sono incerti, la banca ha solo comunicato agli utenti che i tecnici sono al lavoro per garantire il ripristino dei servizi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è chi ha dovuto lasciare le borse della spesa in cassa, altri hanno chiesto un prestito in contanti all'amico per pagare il pranzo. Continuano i problemi per i clienti di Banca Sella e Hype, banca digitale e app di pagamento online di Gruppo Sella. Da quattro giorni un guasto tecnico-informatico sta bloccando l'accesso ai servizi online. Tra i problemi segnalati ci sono login falliti, prelievi bloccati, e saldi non disponibili. I clienti non riescono ad accedere all'internet banking. Su X scrivono: "#BancaSella non funziona. Tutto bloccato, non riesco a prelevare al bancomat, fare i pagamenti via pos e aprire l' app. Non so neanche se ci sono ancora quei due spicci sul mio conto." L'istituto bancario ha comunicato che non si tratta di un attacco hacker, e che i soldi dei clienti sono al sicuro, non è chiaro quando i correntisti potranno di nuovo accedere sull'internet banking.

"A causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni interventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell'accesso e nell'utilizzo dei servizi online (Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate", ha spiegato Banca Sella in un comunicato. Ha poi aggiunto che i tecnici sono al lavoro per risolvere i problemi e ripristinare i servizi.

Cosa sta succedendo con Banca Sella e Hype: quali servizi non funzionano

I clienti di Sella e Hype stanno subendo rallentamenti per i pagamenti su pos e i prelievi, in alcuni casi il sistema si è bloccato. Sembra invece che i bonifici e i pagamenti vadano a buon fine, anche se diversi clienti hanno segnalato ritardi nell’accredito sul conto. Le banche hanno spiegato che potrebbero esserci problemi anche per le ricariche delle carte e addebiti diretti sul conto. I clienti dovranno verificare una volta risolto il problema.

Down Banca Sella e Hype, le cause dei problemi

"I problemi riscontrati sono di natura tecnico-informatica", ha spiegato Sella. "La ragione è legata ad interventi di manutenzione periodica dei sistemi operativi avvenuti nel fine settimana”, ha aggiunto Hype. Non si tratta quindi di un attacco informatico, i dati e i soldi dei clienti sono al sicuro. “I servizi non sono momentaneamente disponibili. Ci scusiamo per il disagio. Restiamo a vostra completa disposizione tramite l'Assistenza Clienti, le nostre succursali e i canali di contatto abituali per qualsiasi ulteriore necessità o informazione.”.

Quando si risolverà il problema con i servizi bancari

I tempi di risoluzione sono incerti, la banca ha solo comunicato agli utenti che i tecnici sono al lavoro per garantire il ripristino dei servizi. "Avviseremo i clienti quando tutto sarà finito", le filiali sul territorio stanno assistendo i correntisti che non riescono ad accedere all'home banking ed effettuare i servizi online.

"È per noi importante confermarti che i servizi bancari (saldi dei conti, liste movimenti, disponibilità della carta, ecc.) funzionano regolarmente, i rallentamenti e le difficoltà di accesso sono relativi ai soli canali online", ha aggiunto Sella. Attualmente è possibile operare recandosi presso la succursale, per operatività di cassa e operazioni di pagamento. "Le succursali seguiranno un orario continuato e prolungato fino alle ore 18.00 nei giorni di apertura, in attesa della completa risoluzione delle problematiche Assistenza Clienti, che rimane a piena disposizione, seppur con alcuni rallentamenti visto il numero elevato di richieste, sia per l’operatività che per ricevere maggiori informazioni."