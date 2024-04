video suggerito

Down di Banca Sella e Hype, il comunicato: “I servizi ora sono operativi” L’app di Banca Sella e quella di Hype hanno cominciato a dare problemi nei giorni scorsi. Ora la banca ha spiegato che il down è stato risolto e ha aperto alla possibilità di avere dei rimborsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da domenica 7 aprile i clienti di Banca Sella e di Hype hanno avuto parecchie difficoltà ad accedere ai loro conti. Prelievi bloccati, bonifici non disponibili, login falliti. Una serie di disagi che sono durati almeno fino all’11 aprile. Solo oggi Banca Sella ha annunciato che i problemi sarebbero stati risolti.

Il gruppo Sella comunica che nella tarda serata di ieri sono stati risolti anche gli ultimi rallentamenti e interruzioni nei servizi online (app e Internet banking).

Nel comunicato di Banca Sella non si fa riferimento diretto a Hype ma l’applicazione di banking online è stata lanciata proprio da Banca Sella nel 2015. Non è chiaro il motivo. Nel comunicato si parla di un problema informatico.

I tecnici hanno ripristinato la piena operatività dei servizi che avevano avuto problemi a causa di un inconveniente interno di natura informatica, riscontrato successivamente ad un aggiornamento del sistema operativo e del “firmware” avvenuto nel corso dello scorso fine settimana e che aveva comportato una situazione di instabilità.

La comunicazione sui rimborsi

Alla fine del comunicato Banca Sella apre anche alla possibilità di rimborsi. I danni in questo caso saranno da valutare. Da quello che abbiamo visto in altri casi simili, potrà chiedere un rimborso solo chi riuscirà a dimostrare di aver effettivamente subito un danno dal down di questi giorni. Si legge, sempre nel comunicato:

Il gruppo Sella, nello scusarsi per il disservizio e i disagi causati, assicura fin d’ora che verranno valutate tutte le situazioni e rimborserà i clienti che hanno subito eventuali danni causati direttamente dai problemi tecnici di questi giorni.