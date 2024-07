video suggerito

Iliad down oggi, problemi con il servizio internet: perché non funziona e cosa sta succedendo A partire dalle 15:00 il servizio internet di Iliad ha smesso di funzionare. Secondo le segnalazioni i problemi riguardano soprattutto il servizio Fibra Iliad dedicato alla connessione internet domestica. Al momento la compagna telefonica non ha ancora chiarito le cause del down. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, 12 luglio, il servizio internet Iliad ha smesso di funzionare per diversi utenti. Secondo le segnalazioni arrivate sul portale Downdetector.it i malfunzionamenti sono cominciati verso le 15:00 e sono continuati nelle ore successive. Leggendo i commenti degli utenti sembra che il problema riguardi soprattutto Fibra Iliad, il servizio di connessione internet per le abitazioni.

Cercando l’hashtag #iliad su Twitter si possono vedere più nel dettagli i problemi che stanno registrando i clienti. Scorrendo le segnalazioni si può vedere che i problemi relativi alla connessione internet sono iniziati da tempo. Si trovano segnalazioni anche dei giorni scorsi dove si legge di problemi con la linea e di connessioni molto rallentate. Al momento Iliad non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale.

Quali sono i problemi in corso

Le segnalazioni arrivano da tutta Italia. Come spesso succede sono concentrate nelle grandi città ma questo avviene semplicemente perché è qui che si concentrano i clienti. Non solo. Visto che in questo caso si tratta di un servizio dedicato alle abitazioni, con buona probabilità la mappa delle segnalazioni segue anche le aree dove Iliad si è conquistata più fette di mercato.

Sulla base dei commenti lasciati dagli utenti possiamo vedere che i guasti sono estesi in tutta Italia. “Fibra iliad disconnessione improvvisa di 4 volte nel giro di 10 ore, zona Foligno Perugia”. O ancora: “Iliad fibra su Milano lentissima da diversi giorni, cosa sta succedendo? E la sera non ne parliamo neanche…”. Oppure: “Milano centro, fibra KO”.