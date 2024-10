video suggerito

Iliad down oggi, problemi con la rete e il servizio internet: cosa sta succedendo Gli utenti stanno segnalando problemi di rete e relativi alla connessione internet. Iliad non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale per spiegare la natura dei malfunzionamenti.

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi, 17 ottobre, la rete e il servizio internet Iliad hanno smesso di funzionare per diversi utenti. Secondo le segnalazioni arrivate sul portale Downdetector.it i malfunzionamenti sono cominciati verso le 7 del mattino e sono continuati nelle ore successive. Hanno raggiunto il picco intorno alle 11.30. Alcuni clienti avrebbero già registrato problemi nella notte. Sembra che i malfunzionamenti riguardino sia al rete, sia la connessione internet. "Sito web iliad non Funzionante, in più linea internet poco funzionante e chiamate un po' disturbate! Ho telefonato al 177 hanno detto guasto Nazionale speriamo aggiustino presto!", ha scritto un utente su Downdetector.

"Mi trovo all’estero, da ieri sera a mezzanotte non prende più nessun segnale. Ho provato manualmente a selezionare ciascuna opzione di rete che mi compariva ma niente, non si riesce a connettere a nessuna rete. Ho provato ad accedere all’area personale ma non riesce ad accedere. Ho provato anche a usare la VPN selezionando Italia come paese e riprovare l’accesso ma niente comunque. È un disastro soprattutto per le persone che come me hanno bisogno degli SMS di verifica per L’autenticazione ad applicativi aziendali", ha aggiunto un altro.

DOWNDETECTOR | Iliad down

Quali sono i problemi in corso

Anche su X gli utenti stanno segnalando problemi di rete e relativi alla connessione internet. La linea e le connessioni sono molto rallentate o assenti. Iliad non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale per spiegare la natura dei malfunzionamenti.

Le segnalazioni sono arrivate dalle principali città italiane, tra queste: Milano, Napoli, Roma, Torino, Genova, Bari. Gli utenti stanno registrando anche problemi all'estero. "Mi trovo all'estero (Grecia) e da questa mattina sono isolata, non riesco ad attaccarmi a nessuno degli operatori greci disponibili, in più non riesco ad accedere all'area riservata tramite il sito di Iliad", si legge tra i commenti pubblicati su Downdetector. "Sono a l'estero. Ancora non funziona, sia la pagina login Iliad sia l'internet. Già ho avuto problema ieri durante una chiamata prossimo della mezza notte. Niente notizia su social…", ha aggiunto un altro.