Fabrizio Corona lancia una scuola di investimenti ma ormai il gioco non funziona più Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo canale Telegram dove si parla di investimenti finanziari. Siamo entrati e abbiamo seguito il flusso di messaggi per diversi giorni. Le parole chiave e gli schemi sono gli stessi del Progetto Corona e della memecoin $CORONA. Questa volta però sembra che il pubblico non abbia abboccato.

A cura di Valerio Berra

Fabrizio Corona ha lanciato Elite Academy. Dopo il Progetto Corona e dopo la memecoin $CORONA il 27 marzo è spuntato un messaggio sull’ennesimo gruppo Telegram legato al suo profilo Instagram in cui spiega un nuovo progetto. Questa volta si tratta di una: “Accademia dove avete accesso a formazione gratuita, operazione giornaliere e analisi”.

Il progetto è stato anche rilanciato con un video Instagram in cui difende il vecchio Progetto Corona, da cui però aveva preso le distanze durante un servizio andato in onda a Fuori dal Coro. Del Progetto Corona ora non esistono praticamente tracce, visto che Corona ha modificato i video su YouTube dove ne parlava.

I legami con il vecchio Progetto Corona

Una premessa. Il ruolo di Fabrizio Corona in tutte questi progetti finanziari è ancora da accertare. Corona spesso li presenta come progetti curati da lui o dal suo team, ma come ci aveva spiegato il suo avvocato Ivano Chiesa si tratta soprattutto di operazioni di marketing in cui Corona presta la sua immagine.

Detto questo, la comunicazione invece resta sempre molto personale. Siamo entrati nel gruppo Telegram di Elite Academy, al momento ancora aperto e pubblico. I messaggi, tutti fastidiosamente in maiuscolo, sono costruiti per sembrare scritti da Corona: “QUESTO È CIÒ CHE HO INCASSATO IO CON IL TEAM DURANTE L’ULTIMA SETTIMANA DI OPERAZIONI”.

Non solo. Ci sono proprio delle frasi che si ripetono uguali dal Progetto Corona: “OGGI È UN NUOVO GIORNO E CIÒ PER ME SIGNIFICA NUOVI SOLDI DA STAMPARE”. Il lancio del Progetto Corona negli episodi del format Falsissimo iniziava con:

“Io lavoro da quando ho 20 anni, ne ho 51. Ed è più di 30 anni che stampo milioni. Adesso ho deciso per il piacere vostro di aprire un mio progetto: Progetto Corona. Vi permette di avere un’entrata extra, garantita”.

Come ha preso il pubblico l’Elite Academy

Questa volta c’è però una differenza rispetto al passato. Il Progetto Corona e la memecoin $CORONA, anche lei naufragata, erano state accolte con un certo interesse da parte del pubblico. L’impatto dell’Elite Academy invece sembra molto più scarso, come se il pubblico di Corona si fosse stufato di entrare in canali Telegram che mandano decine di messaggi spam.

Al momento il canale Elite Academy ha poco più di 2.000 iscritti, con una manciata di reaction distribuite tra tutti i messaggi che arrivano. Nemmeno i vecchi meme tipo “Adrenalina Pura” sembrano funzionare. Insomma, molto poco in confronto ai vecchi numeri. Il canale Fabrizio Corona Project era arrivato a 35.000 iscritti.

Certo, per capire l’impatto dovremmo sapere il numero di persone davvero interessate al progetto, quelle che sono entrate e che hanno iniziato una conversazione con il chatbot ELITEACADEMYLINE. E ancora dovremmo sapere quante di queste persone hanno scelto di investire seguendo i consigli. Tutti dati che sarebbe interessante vedere insieme a quelli dei progetti di cui ora non c’è più traccia.

