La scuola di investimenti di Fabrizio Corona segnalata come Truffa: "Attenzione se chiede soldi" Telegram ha deciso di indicare come TRUFFA anche l'ultimo progetto lanciato da Fabrizio Corona. Ora nella descrizione del gruppo si legge: "Attenzione: molti utenti hanno segnalato questo canale come truffa o account falso. Per favore fai attenzione, soprattutto se ti vengono chiesti dei soldi". La stessa cosa era già successa con il Progetto Corona.

A cura di Valerio Berra

Dopo il Progetto Corona, ora anche il gruppo Telegram noto come ELITE ACADEMY by Fabrizio Corona è stato segnalato come “TRUFFA”. Si tratta di un tag, un’etichetta, che viene applicata sul nome di un gruppo. ELITE ACADEMY è un gruppo Telegram dedicato agli investimenti che Fabrizio Corona ha lanciato dal suo profilo Instagram lo scorso 30 marzo. La segnalazione della nuova etichetta è arriva dal portale Decripto.

Quello che propone non è nulla di nuovo. È un gruppo Telegram in cui si parla di operazioni di trading finanziario. C’è un gruppo pubblico, quello ora indicato come TRUFFA, e poi una serie di canali privati a cui si può accedere a corsi di formazione e ai suggerimenti dati dagli amministratori per le operazioni finanziarie.

Il problema dei progetti di trading di Fabrizio Corona

Il Progetto Corona era stato travolto da critiche e chiuso. Corona prometteva nei suoi video “entrate garantite”, cosa tecnicamente impossibile. Sui social sono comparse le testimonianze di chi ha provato a investire seguendo i consigli e ha solo perso soldi. Alla fine Corona ha pure cancellato i video in cui sponsorizzava il Progetto Corona anche dai noti video del format Falsissimo.

Perché ELITE ACADEMY è stato bollato come TRUFFA

Il tag TRUFFA è un avvertimento per gli utenti. È un’etichetta rossa che compare accanto al nome del gruppo Telegram. Oltre al tag TRUFFA, con questa etichettatura cambia in automatico anche la descrizione del gruppo Telegram. Ora infatti leggiamo: “Attenzione: molti utenti hanno segnalato questo canale come truffa o account falso. Per favore fai attenzione, soprattutto se ti vengono chiesti dei soldi”.

Ma perché è arrivata questa etichetta? Dalle informazioni ufficiali di Telegram possiamo leggere che l’etichetta TRUFFA viene assegnata in due casi. Sono considerati TRUFFA gli account che fingono di essere altri utenti e quelli che provano direttamente a frodare gli utenti.

Cosa dicono i messaggi di ELITE ACADEMY

In effetti tutti i messaggi del gruppo, probabilmente affidati a un team di amministratori, sembrano scritti direttamente da Fabrizio Corona. C’è lui a petto nudo in spiaggia che scrive: “Riunione finita con il team del progetto”. Foto di una piscina con: “Buongiorno amici miei”. Messaggi motivazionali con “Il re delle informazioni sono sempre io”.

Certo, questo è lo stesso tono tenuto anche negli altri gruppi Telegram passati da Fabrizio Corona. Anche nel gruppo dove rilancia i suoi canali di scommesse sportive i toni sono sempre gli stessi: “GUARDATE QUI CON I VOSTRI OCCHI. MI RIFERISCO A CHI È ANCORA FUORI DAL MIO GRUPPO VIP”. O ancora: “AMICI TRA POCO UNA GRANDE NOTIZIA PER VOI. AVVISATI”.