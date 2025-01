video suggerito

Libero mail e Virgilio down oggi, problemi: perché non funzionano e cosa sta succedendo Oggi migliaia di utenti stanno segnalando problemi con l'accesso alle caselle di posta di Libero e Virgilio. Secondo i dati forniti dal portale Downdetector parliamo di un problema molto serio che riguarda migliaia di persone. Sembra che gli utenti non riescano ad accedere alla mail.

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 10:00 di oggi, venerdì 31 gennaio, i servizi di Libero Mail e Virgilio Mail hanno smesso di funzionare in tutta Italia. Le segnalazioni al momento sono migliaia, come registra Downdetector, il portale specializzato in questo tipo di problemi. Al momento sulla Status Page di Libero non si legge nessuna comunicazione. Anzi. Nonostante le migliaia di segnalazioni su Downdetector si legge “Nessuna anomalia da segnalare”.

I commenti degli utenti al momento non sono molti. Cè chi è incredulo, chi condivide i dati delle segnalazioni e chi chiama in causa ItaliaOnline, la società che gestisce i due domini mail. Negli ultimi anni Libero Mail e Virgilio Mail hanno subito diversi down. Uno dei più grossi è stato esattamente un anno fa, nel gennaio 2023. Allora le caselle di posta sono rimaste bloccate per diverse giorni e anche quando gli utenti sono tornati ad accedere, il servizio è ripreso a singhiozzo.