Yahoo Mail down oggi, problemi con il servizio di posta elettronica: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi per Yahoo Mail nella mattinata di mercoledì 26 giugno. Dalle ore 8 il servizio gratuito di posta elettronica ha iniziato a non funzionare bene. La maggior parte delle segnalazioni riguarda il login e anche chi riesce ad accedere visualizza una schermata in cui Yahoo conferma i problemi in corso e spiega che i propri ingegneri stanno lavorando per risolvere il disservizio.

Oggi, mercoledì 26 giugno, da poco prima dello ore 8, Yahoo Mail ha iniziato a dare problemi agli utenti, che hanno riscontrato difficoltà nel gestire la loro email sul servizio di posta elettronica gratuito. Sul sito di monitoraggio Downdetector.it le segnalazioni sono iniziate ad aumentare dalle ore 8 e per il momento non sembrano diminuire. Anzi dalle ore 9 hanno subito una nuova impennata: alle 9.20 si contavano quai 1.000 segnalazioni.

Per ora, comunque, il numero di segnalazioni è rimasto nell'ordine di qualche centinaia. In base a quello che riportano gli utenti sul sito di monitoraggio dei servizi e piattaforme web, i principali problemi riguarderebbero le attività di login e l'utilizzo del sito. Alcune segnalazioni arrivano anche da X (fu Twitter): "Is Yahoo mail down? Please fix", scrive un utente sul social di Elon Musk.

Cosa sta succedendo a Yahoo: le segnalazioni degli utenti

Sul sito di monitoraggio Downdetector.it i grafici mostrano un importante aumento di segnalazioni sul funzionamento del servizio di posta elettronica a partire dalle ore 8, poi leggermente rientrato mezz'ora dopo, e di nuovo sulle 180 segnalazioni alle ore 8.53. Da questo momento in poi le segnalazioni sono aumentate in modo netto, passando da poche centinaia a quasi 1.000 segnalazioni alle ore 9.20.

È evidente che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Segnalazioni sui disservizi su Yahoo arrivano anche su X."Yahoo mail è in down. Perché non dici nulla @Yahoo? Non riesco ad accedere alla mia email? Io giuro che cambierò la mia email dopo questo", scrive un utente abbastanza arrabbiata, confermando che i disservizi principali riguardano l'accesso.

Quali sono i servizi che non stanno funzionando

La maggior parte delle segnalazioni riguarda problemi di accesso (56%), seguono rallentamenti nel funzionamento del sito web (33%) e nella connessione del server (11%). Chi prova ad accedere visualizza una strana schermata dove si legge "No healthy upstream". Ad altri invece compare una schermata in cui il sito comunica il disservizio in corso: "Torniamo presto. I nostri ingegneri stanno lavorando il più velocemente possibile per risolvere il problema. Grazie della pazienza".

Dal sito Downdetector.it è anche possibile vedere da dove arrivano le segnalazioni. Come spesso accadde le aree maggiormente interessate sono le grandi città, soprattutto al Nord e al Centro Italia, quindi Roma, Milano, Torino e Perugia.