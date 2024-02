Yahoo Mail down oggi, problemi con il servizio mail: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per Yahoo Mail, il servizio web per la gestione delle mail non funziona. Il down è cominciato alle 14:15 ed è proseguito per tutto il pomeriggio. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato all’interruzione del servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, martedì 27 febbraio, in tutta Italia è stato registrato un down nel servizio di Yahoo Mail. Le segnalazioni sul portale Downdetector.it sono cominciate verso le 14:30 e sono proseguite per tutto il pomeriggio. Sempre secondo questo portale, le segnalazioni arrivano da tutta Italia. Come è intuibile, i picchi si registrano nelle città più grosse dove ci sono più utenti.

Sulla pagina di Downdetector.it i commenti non sono molti. Gli utenti si lamentano giusto del fatto che non sia possibile accedere al servizio via web o da mobile. Su X (fu Twitter) si può trovare qualcosa in più ma non molto. Leggiamo: “Anche a voi va in crash l'app o mi sono entrati i russi nel telefonino?”. E ancora: “Va continuamente in crash. Qualcuno se ne sta occupando ?”.

Qui si nota però che il down di Yahoo Mail non riguarda solo l’Italia. Molti commenti sono inglese. Cercando su Downdetector.com, la versione internazionale di Downdetector, si nota però una cosa. Qui il piccolo segnalato dagli utenti è molto più basso che in Italia.

Cosa sta succedendo: i problemi in corso

Dalle segnalazioni che abbiamo letto sembra che il problemi riguardino proprio l’apertura del servizio. Yahoo Mail va in crash appena viene aperto e sembra che non ci sia nessun modo per uscire da questa situazione.

Anche continuando a caricare il sito non si riesce comunque ad accedere al servizio. Il problema sembra riguardare sia le app che la versione desktop. Il messaggio di errore che compare dall’app è “Qualcosa è andato storto”.