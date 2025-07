Microsoft 365 e Outlook down oggi 10 luglio, problemi con mail e app: cosa sta succedendo

Da qualche ora i software di Microsoft 365 non stanno funzionando bene. Migliaia di utenti segnalano problemi nell’utilizzo dei diversi servizi, compreso Outlook, il client di posta elettronica di casa Microsoft. Anche in Italia molti utenti stanno avendo problemi a usare la loro mail. Gli aggiornamenti in tempo reale.

Alle 7:00 di oggi, 10 luglio, i servizi Microsoft 365 e Outlook sono andati in down. Le segnalazioni su Downdetector, il portale specializzato nel monitorare i disservizi in rete, mostrano chiaramente come migliaia di utenti in tutto il mondo stiano avendo problemi con i diversi software di Microsoft, compreso il client di posta elettronica.

Outlook è infatti il servizio di mail gestito da Microsoft, lo riconoscete da domini come outlook.com, @outlook.it e @hotmail.com. Mentre Microsoft 365 è servizio di abbonamento che include la suite Office e che permette di utilizzare alcuni dei programmi più noti di Microsoft, come Word o Excel. Per quanto riguarda l'Italia, la maggior parte (68%) delle segnalazioni riguarda proprio il funzionamento su Outlook. Anche il portale ufficiale di Microsoft ha confermato il down in corso e sta aggiornando gli utenti sullo stato dei servizi. Il prossimo aggiornamento dovrebbe arrivare alle 16.30.

Quali sono i servizi in down

Dal sito internazionale di Downdetector apprendiamo che il down è iniziato già diverse ore fa, probabilmente prima dell'alba, ma in una prima fase sembra stato tutto sommato contenuto. Le segnalazioni non superano quota 500. I veri problemi sono iniziati attorno a mezzogiorno (ora italiana) e sono peggiorate nelle ore successive. Poco dopo le ore 3:00 le segnalazioni relativi a problemi su Microsoft erano più di 2.000. La maggior parte (61%) delle segnalazioni riguarda l'accesso al portale.

La spiegazione di Microsoft

Anche Microsoft conferma i disservizi in corso: sul suo sito ufficiale compare un avviso con il messaggio: "Abbiamo un problema, ma ci stiamo impegnando a risolverlo". Sotto, in un elenco aggiornato, ci sono tutti i software e servizi di Microsoft con il relativo stato di funzionamento. Al momento tutti sembrano funzionare correttamente, fatta eccezione per Outlook. "Gli utenti potrebbero non essere in grado di accedere alla propria casella di posta elettronica utilizzando qualsiasi metodo di connessione", ovvero né da sito né da app. La società spiega anche che sta risolvendo il problema e che aggiornerà presto gli utenti sullo stato dei lavori. Il prossimo aggiornamento è previsto alle ore 16.30.

I problemi in Italia

In Italia le segnalazioni arrivano da tutto il Paese, anche se, come accade sempre con i down di servizi digitali, si concentrano soprattutto nelle grandi città. La mail di Microsoft viene infatti utilizzata in molte aziende e anche in diverse università per gli account aziendali e accademici.

I problemi sembrano diffusi ma a macchia di leopardo e non riguarderebbero tutti gli utenti. Su Downdetector un utente scrive: "Ma quale sarebbe il problema? Perché alcune caselle di posta si collegano al server ed altre no? La mia casella di posta fino a questa mattina (ore 2) funzionava…".