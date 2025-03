video suggerito

Il mistero del down Mastercard: cosa sta succedendo davvero ai pagamenti Circola la notizia che il servizio di pagamenti Mastercard starebbe affrontando un down molto esteso. Abbiamo verificato: in effetti qualche segnalazione c'è stata ma il loro numero è troppo piccolo per parlare di disservizio su scala mondiale. Vi spieghiamo come leggere i dati.

A cura di Valerio Berra

Nelle ultime ore stiamo leggendo diverse notizie legate a un down del servizio Mastercard. È una notizia pubblicata da Metro, da giornali esteri ma anche da testate italiane. Secondo questi articoli sarebbe in corso un down del circuito di pagamenti Mastercard. Il problema? Pagamenti bloccati, sia online che con il Pos, ma anche operazioni annullate e carte rifiutate.

I disservizi sarebbe cominciati alle 9:00, ora italiana, per poi proseguire nel resto della mattinata. E ancora. Il down sarebbe concentrato nel Regno Unito, in Giappone, negli Stati Uniti e in Francia. La notizia in sé sarebbe rilevante: Mastercard è un colosso del settore bancario e i suoi servizi sono usati da milioni di persone. Peccato che le cose non siano proprio così.

La verifica sulle segnalazioni: i dati

Il processo di controllo quando c’è un down ormai è abbastanza semplice. Negli ultimi anni Downdetector è diventato il portale in cui vengono collezionate le segnalazioni fatte dagli utenti in caso di down di un servizio. Ha diverse versioni: ci sono quelle locali e quelle internazionali. Più il servizio è diffuso, più servono segnalazioni consistenti per rilevare la presenza di un down. Un esempio: poche centinaia di segnalazioni per un servizio come Instagram non sono rilevanti. Per uno come Libero Mail invece sì.

Mastercard, vista la distribuzione, dovrebbe avere migliaia di segnalazioni in caso di down. E oltre a Mastercard dovrebbero essere pieni di segnalazioni anche i grafici che monitorano le banche online. Invece non abbiamo niente di tutto questo.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni del down di Mastercard in Italia

Sul portale italiano di Downdetector alla voce Mastercard c’è giusto un picco di segnalazioni che non arriva a 150, troppo poche per parlare di down. Guardiamo alle banche. Intesa Sanpaolo, voce molto consultata dai clienti, ha avuto un picco rilevante a mezzanotte. Quasi 1.000 segnalazioni, vista l’ora sono parecchie ma ora sembra procedere serenamente.

Nulla di rilevante nemmeno nella versione internazionale di Downdetector. Anzi. I due servizi con più segnalazioni sono Spectrum Tv Stream, un portale di streaming e il servizio di supporto Apple, comunque con segnalazioni minime.