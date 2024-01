Tiscali down oggi, problemi con il servizio mail: perché non funziona e cosa sta succedendo Da diverse ore il servizio di mail Tiscali è entrato in down. Questa mattina i problemi sono rimasti gli stessi: quando gli utenti provano entrare nelle loro mail esce l’avviso “errore di autenticazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, venerdì 26 gennaio, Tiscali Mail è in down. In diverse parti di Italia si registrano problemi legati all’accesso alla casella mail. Quando gli utenti provano a entrare nella loro casella di posta ricevono un messaggio di “errore di autenticazione”. Ma non solo. Gli utenti che accedono non riescono a inviare o ricevere le mail. Secondo il portale Downdetector.it sono già arrivate migliaia di segnalazioni da tutta Italia.

I primi problemi sono cominciati nella serata di ieri, giovedì 25 gennaio. Le prime segnalazioni sono arrivate attorno alle 22:00 quando è iniziato anche un down di Instagram. Alcuni utenti spiegano che all’inizio hanno pensato solo aver dimenticato la password visto che in fase di accesso la mail di Tiscali ripeteva sempre lo stesso errore. Al momento poi non è possibile raggiungere la pagina login di Tiscali Mail da desktop: quando proviamo ad accedere veniamo subito rimandati alla pagina di errore.

Cosa sta succedendo e quando riprenderà il servizio

Come si può vedere da Downdetector.it il problema ormai è generalizzato. Il picco delle segnalazioni è arrivato attorno alle 9:00 quando solitamente le persone entrano in ufficio e aprono la mail. Nelle ultime ore è calato ma questo può essere anche legato al fatto che non sono arrivate nuove segnalazioni anche se il problema è rimasto.

Leggi anche Il vulcano in Islanda sta per eruttare: cosa sta succedendo e quali sono i rischi

Le segnalazione sono tutte simili. Si legge: “Non si riesce a accedere alle mail dice errore”. O ancora: “Si riescono ad inviare le mail ed accedere alla webmail, ma in ricezione non arrivano mail da ieri sera ore 21.45” e “Errore autenticazione da Thunderbird. Non ho trovato sul sito Tiscali comunicazioni al riguardo”. Al momento Tiscali non ha ancora diffuso comunicazioni ufficiali. Sempre dai segnali sui social sembra che il servizio sia in fase di miglioramento.

DOWNDETECTOR | La mappa dei disservizi in tutta Italia