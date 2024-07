video suggerito

PlayStation Network down oggi, problemi con l'app per i videogiochi: perché non funziona e cosa sta succedendo Oggi 1° luglio il servizio PlayStation Network ha cominciato a dare dei problemi. Le segnalazioni sono partite dalle 16:00: gli utenti non riescono ad accedere e giocare in multiplayer. Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali.

A cura di Valerio Berra

Oggi lunedì 1° luglio il servizio di gaming PlayStation Network ha smesso di funzionare. A giudicare dai messaggi che si possono trovare su X il problema è diffuso in tutto il mondo. Il down è cominciato verso le 16:00, quando anche in Italia sono arrivate le prime segnalazioni su Downdetector. Al momento i problemi non sembrano in via di risoluzione.

PlayStation Network è il servizio di gaming online attivo sulle console della linea PlaySation. Permette ai giocatori di connettersi insieme e giocare in modalità multiplayer ai titoli supportati alla console. I disservizi sono stati riconosciuti anche dal portale ufficiale. Accedendo sulla pagina ufficiale che indica lo stato del portale si legge: “Alcuni servizi presentano dei problemi”.

Cosa sta succedendo: le segnalazioni e i problemi in corso

Secondo quanto leggiamo sui social i problemi riguardano direttamente l’accesso ai sistemi di PlayStation Network. Gli utenti non riescono ad accedere al servizio e così non riescono nemmeno a giocare ai titoli che richiedono il multiplayer. A giudicare dalle lingue con cui vengono scritti i meme, i problemi riguardano tutto il mondo. Al momento non ci sono ancora prese di posizione ufficiali da parte dell'azienda.