PlayStation Network down oggi, problemi con l’app: perché non funziona e cosa sta succedendo Problemi oggi per PlayStation Network, l’app per i videogiochi di Sony con cui è possibile accedere ai titoli online non funziona. Il down è iniziato alle ore 2:00 di notte e al momento le cause non sono ancora note. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Oggi in tutto il mondo PlayStation Network ha smesso di funzionare. Sembra che tutti i servizi online di PlayStation si siano bloccati, come è possibile vedere anche sul portato status.playstation.com. Dai dati che abbiamo visto su Downdetector il down è cominciato alle 2:00 di notte di oggi, martedì 1 ottobre. L’andamento delle segnalazioni segue le abitudini di gioco: il picco coincide con un momento in cui gli utenti stavano ancora usando il servizio, se il down continua probabilmente vedremo nuovi picchi a partire dal primo pomeriggio. Il problema non è diffuso solo in Italia: ci sono segnalazioni in tutto il mondo.

Cosa sta succedendo: segnalazioni e problemi in corso

La situazione è abbastanza semplice: non funziona niente. Su X (fu Twitter) trovata una luna serie di ottimi meme che stanno diventando virali. PlayStation Network sembra che abbia completamente smesso di funzionare. Dai dati ufficiali di PlayStation la situazione sembra critica. Al momento da Sony o da PlayStation non sono arrivati ancora comunicati ufficiali. Un down simile si era già verificato il 1° luglio.

Quali sono i servizi che non funzionano su PlayStation Network

Non è possibile accedere alla gestione del proprio account su PS Vita, PS 3, PS 4 e PS 5. Non è possibile accedere ai giochi sull’app, ai social legati al network PlayStation e nemmeno agli store PlayStation da cui acquistare nuovi giochi. In pratica, dallo stato di questi servizi al momento la vostra PlayStation è poco più di un oggetto di arredamento. Vi riportiamo qui sotto la lista dei servizi che hanno smesso di funzionare secondo il portale status.playstation.com:

Potresti avere difficoltà in fase di accesso o durante la creazione di un account per PlayStation Network .

. Potresti avere difficoltà ad avviare giochi, app o funzioni di rete

Potresti avere difficoltà a scaricare contenuti PlayStation Video

Potresti avere difficoltà ad acquistare prodotti da PlayStation Store