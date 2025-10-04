Tredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi

Una 13enne è stata costretta per mesi a subire gli abusi di un amico di famiglia. L’uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe approfittato del contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza.

L'arrestato, spiega la procura, è un uomo cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla ragazzina almeno cinque volte dal giugno scorso. A eseguire il fermo, disposto dagli inquirenti, sono stati i Carabinieri del comando provinciale nella serata di martedì 30 settembre, mentre l'indagato si trovava in via Pistoiese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato oggi in un comunicato a firma del capo della procura di Prato, Luca Tescaroli, gli abusi si sarebbero verificati fino al 17 settembre scorso, all'interno dell'abitazione della minore.

L'uomo era ospite della famiglia, con cui aveva un rapporto personale di conoscenza, e avrebbe approfittato di tale contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza, causandole lesioni personali.

La Procura ha richiesto la convalida del fermo e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo, sia nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero che in quello davanti al giudice per le indagini preliminari, ha ammesso i fatti che gli sono stati contestati.

Davanti al gip del tribunale di Prato, il cittadino cinese ha detto di aver commesso i fatti contestati in stato di ubriachezza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

