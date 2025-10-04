Attualità
video suggerito
video suggerito

Tredicenne violentata in casa da un amico di famiglia, arrestato 48enne a Prato: la minore abusata per mesi

Una 13enne è stata costretta per mesi a subire gli abusi di un amico di famiglia. L’uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la minore, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe approfittato del contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Una ragazza di 13 anni è stata costretta per mesi a subire gli abusi sessuali di un amico di famiglia. L'uomo, un 48enne ospite nella casa dove abitava la 13enne, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata.

L'arrestato, spiega la procura, è un uomo cinese di 48 anni che avrebbe imposto atti sessuali alla ragazzina almeno cinque volte dal giugno scorso. A eseguire il fermo, disposto dagli inquirenti, sono stati i Carabinieri del comando provinciale nella serata di martedì 30 settembre, mentre l'indagato si trovava in via Pistoiese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato oggi in un comunicato a firma del capo della procura di Prato, Luca Tescaroli, gli abusi si sarebbero verificati fino al 17 settembre scorso, all'interno dell'abitazione della minore.

Leggi anche
Abusi su minori in Piemonte: arrestato sessantenne, era il marito di una tata

L'uomo era ospite della famiglia, con cui aveva un rapporto personale di conoscenza, e avrebbe approfittato di tale contesto di fiducia per compiere atti sessuali sulla ragazza, causandole lesioni personali.

La Procura ha richiesto la convalida del fermo e l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L'uomo, sia nell'interrogatorio davanti al pubblico ministero che in quello davanti al giudice per le indagini preliminari, ha ammesso i fatti che gli sono stati contestati.

Davanti al gip del tribunale di Prato, il cittadino cinese ha detto di aver commesso i fatti contestati in stato di ubriachezza. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo e ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere.

E sempre nella giornata di oggi è stata diffusa la notizia dell'arresto di un 20enne, accusato di aver aggredito, legato con una corsa e stuprato una donna nel Modenese. Il fatto risale al 19 agosto scorso quando la vittima aveva denunciato l'aggressione. Il giovane, dopo la violenza, le aveva rubato anche la bici, del valore di 4.500 euro.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manifestazione
per Gaza
A Roma la manifestazione per Gaza, in migliaia in corteo. Flotilla, tornano in Italia 26 attivisti
La manifestazione a Roma per Gaza: tutte le informazioni
Gruppo di 26 italiani della Flotilla lascia Israele: cosa succede agli altri 15 in stato di fermo
Schlein a Fanpage: "Inaccettabili le minacce del governo ai lavoratori in sciopero, siamo con loro"
Arti amputati, lesioni a viso e occhi: a Gaza 42mila persone con disabilità permanenti, 1/4 sono bambini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views