Attualità
video suggerito
video suggerito

Tredicenne in bici investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a Quinto di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, è ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Noalese e via Graziat: il ragazzo stava rientrando a casa in bici da scuola quando è stato travolto da un’auto.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Eleonora Panseri
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio.
Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, intorno alle 13.30, a Quinto di Treviso. A quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Noalese e via Graziat.

Il 13enne stava rientrando a casa da scuola a bordo della sua mountain bike e stava attraversando sulle strisce pedonali la Strada Noalese, l'arteria molto trafficata che taglia in due il paese, quando è stato travolto da un'auto.

L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza del Suem 118.

Leggi anche
Morte cerebrale per Mattia, il bambino investito ad Adria da un'auto: la madre dona gli organi

I sanitari hanno soccorso il ragazzino che è stato successivamente trasferito d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il minore al momento è ricoverato in condizioni critiche.

I rilievi del caso, che saranno utili a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto, sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Zero Branco, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviso che si sono occupati anche della gestione della viabilità.

In aggiornamento.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
verso
gaza
La Global Sumud Flotilla è ripartita verso Gaza: "Ora non ci fermiamo più"
Quante navi della Flotilla sono partite e da dove
Perché Greta Thunberg lascia il consiglio direttivo della Flotilla
Mentre Israele entra a Gaza per l'ultimo atto del genocidio, la Flotilla risponde: "Non ci fermiamo proprio ora"
Saverio Tommasi
Flotilla, il dossier che accusa Israele: "Attacchi droni partiti da Malta e Sicilia"
Dove oggi vale la pena stare: a bordo della Global Sumud Flotilla per Gaza, con Fanpage.it
Saverio Tommasi
La musicista, il padre che l’ha promesso alla figlia, l’86enne: le storie di chi parte con la Flotilla
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views