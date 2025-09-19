Tredicenne in bici investito da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: è in gravi condizioni

Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, a Quinto di Treviso. Le sue condizioni sono gravi, è ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Noalese e via Graziat: il ragazzo stava rientrando a casa in bici da scuola quando è stato travolto da un’auto.

Un ragazzo di 13 anni è stato investito sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 settembre, intorno alle 13.30, a Quinto di Treviso. A quanto si apprende, le sue condizioni sono gravi. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Noalese e via Graziat.

Il 13enne stava rientrando a casa da scuola a bordo della sua mountain bike e stava attraversando sulle strisce pedonali la Strada Noalese, l'arteria molto trafficata che taglia in due il paese, quando è stato travolto da un'auto.

L’impatto è stato particolarmente violento e il giovane è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto è immediatamente intervenuta un'ambulanza del Suem 118.

I sanitari hanno soccorso il ragazzino che è stato successivamente trasferito d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il minore al momento è ricoverato in condizioni critiche.

I rilievi del caso, che saranno utili a fare chiarezza sull'esatta dinamica dell'accaduto, sono stati eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Zero Branco, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile di Treviso che si sono occupati anche della gestione della viabilità.

In aggiornamento.