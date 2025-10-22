Travolta da un’auto mentre attraversa la strada ad Andria, 11enne ricoverata in gravi condizioni

Attualità
Grave incidente ad Andria, dove una bambina di 11 anni è stata investita da un’auto in via Nenni, riportando ferite gravi. È stata travolta dalla vettura mentre attraversava la strada nel pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre. Alla guida un 20enne del posto. L’11enne è stata subito soccorsa, attualmente è ricoverata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.
Una bambina di 11 anni è stata investita da un'auto in via Nenni, ad Andria. Nell'incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 21 ottobre, ha riportato ferite gravi. È ricoverata all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari.

Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Andria, come riportano i quotidiani locali, l'11enne stava attraversando a piedi la carreggiata in prossimità di piazzale Mariano, quando all'improvviso è sopraggiunta una vettura, guidata da un ragazzo di 20 anni del posto, che l'ha travolta.

La bambina, dopo essere finita contro il parabrezza del veicolo, è stata sbalzata con violenza sull'asfalto. Subito dopo l'impatto l'11enne è stata soccorsa dal personale del 118 ed è stata trasportata con urgenza all'ospedale Bonomo di Andria.

Alcune ore dopo, nella serata di martedì, è stata trasferita all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, a causa della gravità delle lesioni riscontrate dai sanitari. Sul luogo dell’incidente, insieme al personale sanitario che ha soccorso la minore, sono intervenuti gli agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Andria.

Le forze dell'ordine si sono occupate dei rilievi del caso e hanno avviato tutti gli accertamenti per tentare di ricostruire l'esatta dinamica dell’investimento e stabilire eventuali responsabilità.

La posizione del giovane automobilista, che si è immediatamente fermato a prestare i primi soccorsi, è infatti attualmente al vaglio degli agenti. Le condizioni della bambina, purtroppo, restano gravi, si legge ancora sui giornali locali.

Le indagini sono in corso e serviranno a chiarire se l’attraversamento della bambina sia avvenuto in corrispondenza delle strisce pedonali e a quale velocità procedesse il veicolo al momento dell’impatto.

