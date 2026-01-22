Test Medicina, come recuperare i debiti del semestre filtro: le date degli appelli regione per regione

Dopo aver partecipato ai due appelli del semestre filtro, il superamento del quale è propedeutico all'iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia da quest'anno, gli aspiranti camici bianchi avranno ora la possibilità di recuperare i debiti. Nello specifico, saranno disposti nuovi appelli tra la fine di gennaio e il mese di febbraio per il recupero degli esami non superati di Fisica, Chimica e Biologia. Su 10mila studenti, poco più di 7mila hanno ottenuto tre sufficienze nelle materie in questione. Saranno i singoli atenei a decidere il calendario degli appelli. Una volta – poi – recuperati i crediti, gli studenti che hanno superato almeno una prova del semestre aperto potranno immatricolarsi e chiedere l’eventuale convalida degli esami sostenuti nella carriera pregressa.

Recupero debiti del semestre filtro a Medicina: le date regione per regione

Per quanto riguarda gli appelli, questi variano a seconda degli atenei. L'Università di Napoli Federico II, ad esempio, ha annunciato che le date rientreranno nella finestra temporale che va dal 22 al 26 gennaio, mentre l'Università di Milano prevede tre appelli: tra il 26 e il 29 gennaio, tra il 9 e il 13 febbraio e tra il 25 e il 26 febbraio). La Sapienza di Roma si è limitata agli elementi generali rimandando a un prossimo supplemento di informazioni per i dettagli, mentre Tor Vergata ha fissato tre date d’appello solo per Fisica.

Ancora, Firenze ha optato per il 29 gennaio e il 12 e 26 febbraio 2026 e ha previsto anche 12 ore di recupero online integrato da attività di peer tutoring con studenti senior e dall’accesso a materiali didattici su piattaforme e-learning, mentre Siena ha già iniziato i corsi in video e per il 29 gennaio le prime verifiche. Su tre date sarebbe orientata anche Padova, e cioè 6, 20 e 27 febbraio per Biologia e Chimica, spostando Fisica nei giorni successivi (7, 21 e 28 febbraio). A Cagliari il 2, 12 e 23 febbraio saranno dedicati a Fisica e il 5,16 e 26 febbraio a Biologia e Chimica, mentre Ferrara ha deciso di spacchettare le tre materie: 3- 16-25 febbraio (Fisica), 6-18-27 febbraio (Biologia) 6-17-27 (Chimica). Bologna, invece, dovrebbe comunicare il calendario degli appelli il 26 gennaio.

Come funzionano gli appelli per recuperare i debiti a Medicina: i prossimi passaggi

"La riforma del semestre aperto è una scelta politica, nata in Parlamento non un colpo di teatro. La prima fase ha fatto una cosa storica: 55mila studenti portati all'università, 25mila studenti sono stati allocati sulla graduatoria di Medicina. Entro il 28 febbraio sconteranno i debiti d'esame, presso la loro sede già assegnata. Nel secondo semestre si apriranno nuovamente tutti i corsi di laurea, per consentire a chi vuole accedere a materie affini, o anche ad altre materie, di continuare il proprio percorso universitario. Nessuno perderà l'anno, per la prima volta la selezione avverrà dentro l'università, invece di una selezione esterna"; ha spiegato ieri la ministra Bernini.

Chi, dunque, non ha superato tutte e tre le prove ha a disposizione i nuovi appelli per mettersi in regola. Si ricordi che 28 gennaio le graduatorie diventano definitive. Dal 28 al 31 gennaio si aprono e chiudono le domande per i corsi affini (come Biotecnologie o Scienze biologiche) e fino al 6 marzo chi non prosegue in Medicina può immatricolarsi altrove, anche oltre i normali termini universitari.