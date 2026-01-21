Semestre filtro Medicina, è stata completata la graduatoria: iscrizioni da oggi al 24 gennaio

Conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Ora la graduatoria di Medicina risulta integralmente coperta. È la Sapienza la sede al primo posto tra le scelte degli studenti nella seconda tornata per la facoltà da frequentare dopo l’inserimento nella graduatoria di Medicina. Segue la Federico II Di Napoli. Al terzo posto, la Statale di Milano.

Si è appena conclusa la seconda fase di scelta delle sedi per gli studenti che hanno frequentato il semestre aperto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Secondo quanto confermano Ansa e Agi, sulla base dei posti rimasti disponibili dopo la prima assegnazione e delle preferenze espresse da chi non aveva inizialmente ottenuto una sede, la graduatoria di Medicina risulta ora integralmente coperta.

A seguito dell'assegnazione della sede in questa seconda fase, gli studenti interessati potranno completare l'iscrizione dal 21 al 24 gennaio. Le assegnazioni di questa seconda fase completano il quadro delle immatricolazioni/iscrizioni, aggiungendosi ai circa 19mila studenti già immatricolati/iscritti e saturando integralmente le graduatorie. In particolare, per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia il totale degli immatricolati/iscritti raggiunge quota 17.278. Considerando, invece, oltre Medicina anche Odontoiatria e protesi dentaria, Veterinaria e i corsi affini, il numero complessivo degli immatricolabili/iscrivibili ai corsi di area medica raggiunge circa 25mila studenti.

Quali sono le sedi preferite dagli studenti

La Sapienza di Roma e la Federico II di Napoli risultano le prime due sedi preferite dagli studenti per l'iscrizione a Medicina. Secondo quanto si apprende, nel dettaglio, nella seconda tornata di scelte, tra le sedi maggiormente indicate come prima scelta compaiono Sapienza Policlinico (463 preferenze), seguita dall'Università Federico II di Napoli (363), dall'Università degli Studi di Milano Statale (307), dall'Università di Padova (244) e dall'Università di Torino (227).

Secondo quanto si apprende, è in via di riempimento anche la sede di Tirana dell’Università di Roma Tor Vergata, indicata come prima scelta da 140 studenti (a fronte di 124 posti rimasti disponibili). Nei giorni scorsi, la ministra dell’Università e della ricerca,Anna Maria Bernini, aveva annunciato che gli studenti destinati alla sede di Tirana, in Albania, avrebbero pagato le stesse tasse dei colleghi che avrebbero studiato alla sede di Roma di Tor Vergata.

L'interrogazione del Pd a Bernini sul ‘semestre filtro'

Dopo il caos che si è registrato nei mesi scorsi, con i ricorsi e le polemiche sui test, la ministra Bernini interverrà oggi pomeriggio al question time alla Camera per rispondere a un'interrogazione del Pd, per spiegare quali iniziative normative intenda intraprendere il governo per modificare l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato, con particolare riferimento al cosiddetto ‘semestre filtro'. La ministra aveva già aperto a possibili modifiche sul funzionamento del nuovo sistema, escludendo però un ritorno ai test d'ingresso: le ipotesi in campo sono una riduzione dei programmi d’esame, l’estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli.