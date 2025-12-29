napoli
video suggerito
video suggerito
Test di Medicina e semestre filtro

Semestre filtro Medicina, lettera a Bernini di due studentesse: “Abbiamo rifiutato i quiz, siamo già laureate in quelle materie”

Lettera al ministro dell’Università Bernini di due studentesse di Medicina della Federico II, già laureate in Biologia: “Abbiamo rifiutato di rispondere ai quiz del semestre filtro. Abbiamo già superato quegli esami”
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Pierluigi Frattasi
0 CONDIVISIONI
Lina Sasso e Federica Manzoni
Lina Sasso e Federica Manzoni
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Test di Medicina e semestre filtro

"Abbiamo rifiutato i quiz del semestre filtro di Medicina, siamo già laureate in Biologia e abbiamo sostenuto esami su quelle materie. Non si può essere valutati due volte sulla stessa cosa. Abbiamo deciso di consegnare i test in bianco in segno di protesta contro questo sistema". È quanto scrivono in una lettera al ministro dell'Università, Anna Maria Bernini, due studentesse dell'Università Federico II di Napoli, Lina Sasso, detta Brunella, e Federica Manzoni, mamma e figlia, già laureate con la magistrale in Biologia nell'ateneo fridericiano, e ora iscritte al primo anno di Medicina. Entrambe hanno sostenuto gli esami del semestre filtro a dicembre. La missiva è indirizzata anche alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La lettera a Bernini delle due studentesse napoletane

Ma cosa scrivono nella lettera le due studentesse napoletane di Medicina?  "Noi vogliamo continuare a studiare…e lo studio è un nostro diritto! Mi chiamo Lina Sasso (per tutti Brunella) e sono una 53enne che ha ancora voglia di studiare! Purtroppo ho dovuto iniziare a lavorare all'età di 13 anni, immediatamente dopo la licenza media. Mi sono diplomata da adulta, già sposata e, successivamente, quando avevo già le mie 2 bambine e lavoravo, mi sono iscritta all'università Federico II di Napoli. Ho studiato di notte, ho frequentato i laboratori cambiando i turni lavorativi con sacrifici enormi ma sono riuscita a conseguire la laurea triennale in Scienze Biologiche, nonostante, intanto, la mia separazione coniuguale e ciò che ne consegue. Intanto, la mia prima figlia, Manzoni Federica, in un tempo molto più breve del mio (in corso con i suoi studi), ha conseguito la laurea triennale in Biologia Generale ed Applicata, indirizzo Nutrizione, presso la Federico II; ci siamo poi iscritte insieme alla Magistrale in Biologia Generale ed Applicata, con indirizzo Molecolare, e ci siamo laureate insieme nell'ottobre 2023; abbiamo continuato a studiare ed abbiamo superato gli Esami di Stato che ci hanno dato l'abilitazione alla Professione e, nel gennaio 2025 ci siamo iscritte all'albo dei Biologi della Campania e del Molise".

"Non ho mai smesso di lavorare e di studiare"

"Non ho mai smesso di lavorare – prosegue Sasso – ed ho portato avanti una famiglia da sola, permettendo alle mie due figlie di laurearsi (la seconda è laureata triennale ed ha quasi terminato la Magistrale in Ingegneria Aerospaziale) e non le ho mai fatto mancare nulla, esclusivamente con i miei sacrifici! Quest'anno, io e Federica, abbiamo maturato l'idea di iscriverci alla facoltà di Medicina (il mio sogno da bambina!), sempre della università Federico II. Abbiamo fatto richiesta della convalida degli esami (come previsto e possibile in quasi tutte le facoltà universitarie) ma ci è stato risposto che, per accedere, dovevamo superare i test di ammissione, divenuti poi "Semestre filtro".

Leggi anche
Semestre filtro Medicina, quanti sono gli studenti idonei e come funziona la graduatoria: il decreto del Mur

Da qui, una serie di considerazioni sulla nuova modalità di iscrizione alla Facoltà di Medicina che ha sostituito in tutt'Italia il vecchio test di ammissione: "Il semestre filtro – scrive Sasso – prevedeva: – ISCRIZIONE e FREQUENZA: I candidati si iscrivono liberamente al primo semestre, frequentano lezioni (in presenza o online) e svolgono tirocini pratici, imparando le materie di base. – MATERIE: Le prove principali riguardano Chimica e Propedeutica Biochimica, Fisica e Biologia, con un programma standardizzato a livello nazionale. – ESAMI: Alla fine del semestre si sostengono tre esami, ciascuno con 31 domande a risposta chiusa/aperta, della durata di 45 minuti. – SOGLIA DI SUPERAMENTO: Per essere ammessi alla graduatoria, è necessario ottenere almeno 18/30 in ogni singolo esame; sotto questa soglia, si è esclusi.

"L'obiettivo – argomenta la biologa 53enne – era un "accesso libero" ma con un filtro basato sul rendimento di tre mesi di corso (e quindi non semestre), seguiti dal superamento dei 3 esami. Ebbene, noi ci siamo iscritte a Medicina e siamo state esonerate dalla frequenza dei corsi (quindi ci è stato riconosciuto che li abbiamo frequentati…ma noi abbiamo anche frequentato i laboratori relativi a quelle materie ed abbiamo anche studiato programmi ben più vasti degli attuali e superato anche esami propedeutici e successivi alle 3 materie, ben più approfonditi ed articolati, inoltre in forma orale e non a quiz!) ma non ci sono stati riconosciuti gli esami sostenuti e superati: perché? La Ministra Bernini ha deciso, giustamente, che, per accedere alla facoltà di Medicina, bisogna avere queste conoscenze base: noi le abbiamo già acquisite (e non solo base!), perché non possiamo accedere direttamente alla facoltà? Perché dobbiamo rifare nuovamente gli esami già sostenuti e superati?".

"Ci siamo rifiutate di rispondere ai quiz"

Le due studentesse, già laureate in biologia, hanno deciso di non rispondere ai quiz previsti dal semestre filtro: "Noi abbiamo partecipato alla seconda sessione degli esami – prosegue la lettera al ministro dell'Università – ma ci siamo rifiutate di rispondere ai quiz, per protesta…Perché non riteniamo giusto dover ricominciare da zero (del resto, in qualsiasi università, non è possibile rifare un esame del quale si è già accettato il voto. Come è possibile che, nel caso specifico, si è obbligati addirittura a rifarlo?) Ora, in corso d'opera, siccome questo "nuovo metodo" non ha permesso la copertura dei posti previsti nelle facoltà di Medicina (ci sono stati più bocciati che idonei), stanno cambiando le regole: da che, per essere ammessi, era necessario ottenere almeno 18/30 in ogni singolo esame, sotto la quale soglia si veniva esclusi, ora entreranno anche coloro che hanno superato 2 esami su tre ed addirittura 1 esame su 3! Noi (ed altri laureati come noi), che abbiamo abbondantemente superato tutti e tre gli esami, con votazioni ben superiori ai 18/30, risultiamo non idonee, perché? La nostra domanda, gentile Ministra e Presidenti è: come è possibile essere contemporaneamente idonei ed abilitati alla Professione di Biologo e non essere idonei per le stesse materie del semestre filtro? Secondo i principi di equità, inclusività, democrazia e giustizia della Ministra Bernini e dello Stato Italiano, saremo ammesse alla facoltà di Medicina (indipendentemente dal semestre filtro) oppure ci sarà invalidata la laurea magistrale? Infine, lo studio è un diritto, noi vogliamo continuare a studiare ed abbiamo tutti i requisiti richiesti, precedentemente acquisiti, per l'accesso alla facoltà di Medicina: perché non ammetterci direttamente, negandoci un diritto costituzionale?".

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Giunta Campania, Fico tratta a oltranza coi partiti. Oggi prima seduta del Consiglio
Perché la giunta regionale di Roberto Fico in Campania è diventata una guerra tra cacicchi del Pd (ma non solo)
De Luca: "Grazie a noi la nuova giunta della Campania può non fare niente per 3 anni"
Il condono edilizio promesso dal centrodestra durante le elezioni in Campania è sparito dalla manovra 2026
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views