Semestre filtro Medicina, la testimonianza: “Siamo laureate in Biologia, costrette a rifare esami già superati”

Immagine di repertorio

“Siamo laureate in Biologia Generale ed Applicata, con indirizzo Molecolare, e iscritte all'Albo, ma dopo esserci iscritte a Medicina, per conseguire un'altra laurea, per superare il semestre filtro siamo costrette a rifare esami che abbiamo già sostenuto”. A parlare a Fanpage.it sono Lina Sasso, detta Brunella, e Federica Manzoni, mamma e figlia, già laureate con la magistrale in Biologia all’Università Federico II di Napoli e da quest’anno iscritte presso lo stesso Ateneo a Medicina.

“Entrambe ci siamo iscritte a Medicina – spiegano – e abbiamo avuto la matricola. Ma la nostra immatricolazione verrà convalidata solo se superiamo gli esami del semestre filtro. Ma quegli esami li abbiamo già superati a Biologia. Perché dobbiamo sostenere esami che abbiamo già sostenuto e superato? Perché dobbiamo essere rivalutate, esattamente sugli stessi argomenti, dalla stessa università? È assurdo. Stiamo pensando di presentarci agli esami ma di non rispondere a nessuna domanda, per protesta. Dopodiché faremo ricorso”.

Ma come funziona il sistema? “Per accedere alla facoltà di Medicina – spiega Sasso, che nel frattempo ha superato l’Esame di Stato ed è iscritta all'albo dei Biologi della Campania e del Molise – devi frequentare il semestre filtro, al termine del quale devi sostenere tre esami: Biologia, Chimica propedeutica a Biochimica e Fisica. Io, avendo già una laurea Magistrale in Biologia generale ed applicata, questi esami li ho già sostenuti e superati. In realtà, ho superato anche altri esami, più specifici ed approfonditi, quali Biochimica, Chimica-Fisica, Biologia Molecolare applicata e altri. Perché devo sostenere nuovamente gli esami base? Perché, nel caso di Medicina, le regole che normalmente valgono per tutte le facoltà (convalida esami e CFU), non valgono?”.

La risposta dell’Università alla richiesta delle studentesse

Le due studentesse si sono rivolte fin da subito agli uffici dell’Università. Hanno spiegato di essere già laureate ed hanno chiesto la convalida degli esami comuni ad entrambi i percorsi di studio, Biologia e Medicina, per potersi iscrivere agli anni successivi al primo di Medicina, come funziona per le altre facoltà. Ma dopo aver chiesto la convalida, l’Università ha risposto che “la commissione valutatrice”, che ha competenza sulla valutazione di esami e carriere pregressi, “esaminerà le istanze previa ottenuta immatricolazione al corso di studi di interesse, inoltre, l'iscrizione ad anni successivi al primo è regolata dalla disponibilità di eventuali posti resisi vacanti al momento non previsti”.

Ad un ulteriore sollecito delle studentesse, che facevano notare che gli esami richiesti dal semestre filtro di Medicina erano già stati superati a Biologia, è stato risposto che “le disposizioni ministeriali prevedevano il solo esonero dalla frequenza delle lezioni”. Cosa che in effetti è spiegata nell’area web di Ateneo dedicata al "semestre filtro", dove sono indicati anche i riferimenti delle pagine informative ministeriali. Insomma, le due biologhe dovranno rifare l'esame di Biologia

“La legge italiana – commenta Sasso – prevede che non si possa frequentare per due volte, se promossi, la stessa identica classe scolastica, avente gli stessi programmi ministeriali, perché inutile, in quanto si sono già acquisite le relative competenze! La legge italiana prevede che, se ti iscrivi ad un corso universitario afferente al tuo, o comunque che abbia nel corso di studi esami uguali (con lo stesso programma) o simili a quelli che hai già sostenuto e superato, tu possa richiedere la convalida dell'esame ed il riconoscimento dei relativi CFU, che ti verranno accreditati nel nuovo corso di studi. Bene, alla luce di tutto quanto appena detto, perché io devo risostenere esami per i quali sono stata abbondantemente già esaminata e che ho già brillantemente superato?”.