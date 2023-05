Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 4.8 al largo di Cosenza: nessun danno Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 alle 04.41 di oggi, 1 maggio, al largo della costa di Cosenza a una profondità di 266 chilometri: nessun danno registrato.

A cura di Ida Artiaco

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata all'alba di oggi, lunedì 1 maggio, al largo della costa calabrese dall'Ingv, l'Istituto nazionale di Geologia e Vulcanologia.

Erano le 04:41 quando la terra ha tremato: il sisma si è verificato ad una profondità di 266 chilometri, davanti alla costa di Paola, a una profondità di 266 km – il che dovrebbe avere disperso l'energia della scossa su un'area molto larga – a 46 chilometri da Cosenza.

L'epicentro del sisma è stato localizzato più precisamente tra le acque antistanti i comuni di Acquappesa, Cetraro e Guardia Piemontese.

Al momento, come segnalato anche dai vigili del fuoco attraverso i loro canali ufficiali, non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose. I pompieri, infatti, hanno confermato che non sono giunte alle sale operative richieste di intervento a seguito della scossa.