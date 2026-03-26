Terremoto oggi a Pistoia, scossa di magnitudo 4,1: avvertita a Firenze e in altre città della Toscana

La mappa dell’Ingv con l’epicentro del terremoto delle 9,40 nel Pistoiese

Un terremoto è stato registrato oggi alle 9,40 nella zona di Pistoia, in Toscana. La scossa, secondo quanto rivela l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha avuto magnitudo 4,1. Diverse le segnalazioni apparse sui social: il terremoto è stato avvertito chiaramente dalla popolazione in gran parte della regione, anche a Firenze e Prato, e fuori. L'epicentro è a 7 chilometri da Pistoia, coordinate geografiche 43.9992, 10.9097, ipocentro profondo a una profondità di 52 km.

La scossa di questa mattina è stata avvertita a Firenze e altre città toscane ma delle segnalazioni arrivano anche da fuori regione. Alcuni utenti su X segnalano il terremoto da Padova, da Mantova, da Modena, Bologna.

I comuni entro i 20 chilometri dall’epicentro, come registra l’Ingv, sono: Pistoia, San Marcello Pistoiese, Montale, Piteglio, Serravalle Pistoiese, Montemurlo, Agliana, Marliana, Sambuca Pistoiese, Montesummano Terme, Pieve a Nievole, Catagallo, Massa e Cozzale, Cutigliano, Montecatini Terme, Vaiano, Quarrata, Lizzano in Belvedere, Alto Reno Terme, Larciano, Buggiano, Prato.

La zona interessata dal terremoto è caratterizzata da pericolosità sismica alta, come testimoniato dalla Mappa della pericolosità sismica del territorio nazionale (MPS04) e dai forti terremoti avvenuti in passato.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani comunica, tramite un post sui social, che sono in corso verifiche in seguito al terremoto. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile e dalle prime verifiche effettuate non risulterebbero danni a persone o cose.

"Per ora non risultano danni a cose o persone e neppure scuole evacuate”. Le parole della sindaca facente funzioni di Pistoia, Anna Maria Celesti, a seguito della scossa di terremoto. "I dipendenti che si trovavano all'interno del Palazzo comunale di piazza Duomo sono usciti dall'edificio, ma poi sono subito rientrati”, ha spiegato aggiungendo che alcuni istituti scolastici stanno valutando se anticipare l'uscita degli studenti, ma per adesso non risultano evacuazioni in atto.

Ieri una scossa di terremoto di magnitudo 4 era stata registrata al mattino a Fosdinovo (Massa-Carrara), con profondità 10,9 km, avvertita fino a La Spezia, Genova, Lucca e nel Lunigianese/Garfagnino. Diverse scuole della zona hanno disposto la chiusura per precauzione.

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