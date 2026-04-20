Terremoto di magnitudo 7.5 in Giappone, emessa allerta tsunami: attese onde alte otre 3 metri

Il terremoto di oggi in Giappone alle 9.53 ora italiana. Allerta rossa tsunami per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura di Iwate, allerta gialla invece per le altre coste attigue.

Un potente terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter ha colpito oggi il Giappone facendo scattare una allerta tsunami in diverse prefetture lungo la costa nord orientale del Paese asiatico. Il sisma è stato registrato dai sismografi alle ore 16.53 ora locale di oggi, lunedì 20 aprile 2026, alle 9.53 ora italiana. Secondo i dati dell’Istituto metereologico giapponese, l ’epicentro del terremoto è stato localizzato in mare, nell'Oceano davanti le coste di Sanriku, nella regione di Tohoku, con ipocentro a circa dieci chilometri di profondità.

Il potente sisma che ha colpito il nord-est del Giappone ha fatto scattare l’allarme tsunami in diverse zone. Allerta rossa per onde altre oltre tre metri è scattata in Hokkaido e nella prefettura di Iwate, allerta gialla invece per le altre coste attigue. Secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, il sisma ha livello di intensità 5 su un massimo di 7 nella scala giapponese ance se al momento non vengono segnalati danni a persone o cose

Secondo i rilievi del nostro Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il terremoto di oggi in Giappone ha avuto epicentro alle coordinate geografiche (lat, lon) 39.6527, 143.1390 ad una profondità di circa 29 km.