"Non è stato un terremoto forte, perché questo tipo di classificazione è riservata alle scosse di magnitudo superiore a cinque". Prova a ristabilire un po' di calma il dottor Stefano Branca, Direttore dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che a Fanpage.it ha commentato il sisma di magnitudo 4.4 avvenuto questa sera alle 21 e 27 con epicentro in mare in provincia di Ragusa. "Stiamo ancora acquisendo i dati più precisi ma sappiamo già che il terremoto si è verificato a una profondità di 16 chilometri in mezzo al mare e a un chilometro circa dalla costa, in una zona sismicamente attiva che anche in passato è stata protagonista di eventi di questo tipo. La scossa è stata avvertita dalla popolazione anche per le caratteristiche delle rocce carbonatiche degli iblei", che trasmettono molto efficacemente le scosse sismiche".

Stefano Branca ha quindi aggiunto: "Non sappiamo ancora se il terremoto abbia causato danni, servirà qualche ora per verificare meglio lo stato degli edifici. Certo, le persone si sono spaventate, soprattutto vicino alla costa, ma un evento di questo tipo non era inatteso. La Sicilia è una delle regioni più sismiche d'Italia, sulla costa orientale si sono verificate le scosse più forti della storia di questo paese. Nonostante ciò la qualità delle costruzioni non è stata migliorata", segnala lo scienziato.

La Sicilia è una delle regioni più sismiche d'Italia

Come ricorda anche il progetto "Io non rischio" di Protezione Civile ed INGV la Sicilia è una delle regioni a più alta pericolosità sismica d'Italia, in particolare la sia porzione orientale. Nella regione si sono in passato verificati terremoti di magnitudo superiore a 7, come quello di Messina del 1908 che causò tra le 90 e le 120mila vittime.

ha collaborato Francesco Bunetto