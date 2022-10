Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 4,4 a Catanzaro: “Un boato sordo, poi un colpo forte” Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella notte di oggi, alle ore 00:44, davanti alla costa di Catanzaro, in Calabria.

Terremoto nella notte in Calabria. Una scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare, in prossimità di Catanzaro Lido.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose, ma sono state numerose le telefonate arrivate ai vigili del fuoco nella notte dopo il sisma, che è stato avvertito distintamente dalla popolazione. Tanta paura a Catanzaro ma grande preoccupazione anche in altre città come Lamezia Terme, Cosenza, Crotone, San Giovanni in Fiore, dove il sisma è stato avvertito. La sala operativa della Direzione Regionale è in continuo aggiornamento con Catanzaro e il Centro Operativo Nazionale di Roma per registrare eventuali danni.

“Che legnata” ha scritto un utente su Twitter, “Io mi sono svegliata”, ha replicato un’altra persona. “Si è sentita forte anche a San Giovanni in Fiore, in Sila Grande”, un’altra segnalazione, e messaggi arrivano anche da Rende, Amantea, Paola, Soverato, Castrolibero, Cirò Marina. “A Catanzaro in pochi secondi prima un boato sordo, poi un colpo forte al divano e la libreria che ballava”, scrive ancora un altro.

Diverse le scosse di assestamento registrate nella notte: alle 00:50 rilevata una scossa di 1.3 gradi Richter. 1.6 alle 0.51; 1.1 alle 0.55 con epicentro a San Floro. Due leggeri scosse anche nel Reggino, all'1.24 all'1.25 di 1.2 Richter. Sono settimane che in Calabria si registrano terremoti di lieve intensità sia sulla terra ferma che in mare.