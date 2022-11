Tentano furto di un’auto al centro commerciale, poi fuggono su un’altra vettura: denunciati due minori Due ragazzini di 15 e 17 anni sono stati denunciati a piede libero per il tentato furto di un’auto in un centro commerciale di Palermo. I due, dopo un inseguimento a bordo di un’altra macchina rubata, hanno cercato di far perdere le loro tracce fuggendo a piedi.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sono stati denunciati per tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento in auto nel parcheggio di un centro commerciale a Palermo. I protagonisti di questa vicenda sono giovanissimi: si tratta infatti di due ragazzini di 17 e 15 anni che avrebbero cercato di fuggire dalle forze dell'ordine a bordo di una Fiat Panda del servizio car sharing rubata.

I due minori avrebbero cercato di forzare la portiera di un'auto nel parcheggio del centro commerciale palermitano. Un cittadino che ha assistito alla scena ha chiamato le forze dell'ordine per chiedere un intervento sul posto. I carabinieri del Nucleo radiomobile sono intervenuti in pochi minuti e hanno raggiunto i due adolescenti, ancora vicini alla macchina parcheggiata. A quel punto i due avrebbero tentato la fuga a bordo della Fiat Panda del servizio di car sharing, allontanandosi a tutta velocità.

Nel tentativo di seminare la pattuglia, il 15enne e il 17enne a bordo dell'auto avrebbero speronato altre cinque auto, danneggiandole gravemente. Dopo qualche minuto, i due hanno abbandonato l'auto e hanno cercato di scappare a piedi. I ragazzini sono riusciti in un primo momento a far perdere le loro tracce, ma le forze dell'ordine li hanno rintracciati poco dopo sottoponendoli a fermo.

Leggi anche Scontro tra 3 auto nella notte sulla A4: due morti sul colpo e un ferito in gravi condizioni

Alla fine di una veloce attività investigativa, i due sono stati denunciati a piede libero perché non in flagranza di reato. La vicenda ha sconvolto la comunità palermitana, soprattutto per la giovane età dei due ragazzini fermati dagli agenti. Saranno ora le forze dell'ordine a chiarire le dinamiche dei fatti tramite ulteriori accertamenti. Le autorità stanno cercando di risalire alle immagini di telecamere di videosorveglianza della zona per accertare eventuali responsabilità dei due ragazzini.