Svolta per la Scala dei Turchi: ceduta a Realmonte, diventerà bene della collettività Trovata l’intesa tra la famiglia proprietaria della meravigliosa scogliera e l’ente locale, che ora dovrà metterla in sicurezza. “Abbiamo raggiunto un traguardo storico” dice il sindaco del comune agrigentino Sabrina Lattuca.

A cura di Biagio Chiariello

La Scala dei Turchi passa definitivamente al comune di Realmonte. Il sindaco del comune agrigentino Sabrina Lattuca e Ferdinando Sciabarrà (proprietario di una ampia parte dell’area, riconosciuto come tale da una sentenza del tribunale), assieme ai rispettivi legali Vincenzo Caponnetto e Antonino Maria Cremona, si sono incontrati nello studio del notaio Giuseppe Fanara per predisporre l’atto di cessione gratuita della nota scogliera all’ente e, quindi, alla collettività.

Abbiamo raggiunto un traguardo storico – dice il primo cittadino a Tgcom24 -. Abbiamo dato input di predisporre lʼatto che verrà rogato a settembre".

A fine maggio, proprio Lattuca aveva annunciato che la Scala dei Turchi verrà gestita dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e sarà visitabile con un ticket integrato con incluso anche l’ingresso alla villa romana di Contrada Durrueli.

La parola ‘fine' sulla questione arriva dopo anni di contenziosi civili e un’inchiesta che ha accertato la proprietà quasi integrale della Scala dei Turchi da parte di Sciabarrà. Poco più di un anno fa, quest'ultimo aveva lanciato un appello a Elon Musk tramite le pagine del ‘Corriere della Sera’.

In un’intervista pubblicata nel maggio del 2022, aveva detto: “Non è bastato dire alla Regione, al Comune di Realmonte e agli enti pubblici interessati ‘Ve la regaliamo’. Sono arrivate solo promesse. Dopo un anno, preoccupati da una stagione che si annuncia come un assalto ai gradoni della Scala, la mettiamo all’asta, facendo appello per primo a Elon Musk perché se la compri lui, la protegga e la usi al meglio”.

Il sindaco di Realmonte ha quindi fatto sapere che da settembre "ci sarà un inizio di tutela, gestione e messa in sicurezza di un sito meraviglioso, unico, candidato a diventare bene Unesco".

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della Scala dei Turchi, "sono già stati fatti dei primi interventi qualche anno fa – spiega ancora Lattuca -. Abbiamo nominato due professori universitari, i quali hanno già fatto uno studio e proposto soluzioni per la riapertura del sito e la restituzione dello stesso alla comunità".