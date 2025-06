Suona alla porta di un’anziana, la spinge in casa e la violenta: vittima in stato di choc a Pistoia

video suggerito

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio.

Un’aggressione brutale ai danni di una donna di circa settanta anni si è consumata nei giorni scorsi a Pistoia. Uno sconosciuto avrebbe minacciato e poi aggredito sessualmente l'anziana in casa sua. A dar notizia dell’episodio, che risale al pomeriggio di mercoledì ma di cui si è saputo solo oggi, è il quotidiano La Nazione.

La donna, stando alla prima ricostruzione, sarebbe stata minacciata con un coltello e poi violentata nella sua abitazione. L'uomo avrebbe suonato alla porta di casa della signora: prima le avrebbe chiesto dei soldi, poi l'avrebbe spinta dentro puntandole un coltello alla gola e infine l’avrebbe violentata. La donna non avrebbe avuto alcuna possibilità di difendersi o chiedere aiuto.

L’autore dell’aggressione sarebbe un giovane straniero riuscito poi a fuggire quando qualcuno ha dato l’allarme: l'uomo si sarebbe allontanato salendo sui tetti delle case della zona. Ad oggi non sarebbe stato ancora identificato.

Sull’accaduto indaga la polizia intervenuta nella casa della vittima insieme ai sanitari del 118, che hanno soccorso la donna in stato di choc e l’hanno portata in ospedale per gli accertamenti del caso. La signora avrebbe riportato lesioni guaribili in alcuni giorni.

"Siamo increduli – le parole di alcuni testimoni riportate dal quotidiano – che proprio qui sia accaduto un fatto così grave, in pieno giorno per di più. Abbiamo sentito delle grida disperate, ma quando ci siamo accorti di quello che stava succedendo alla povera signora purtroppo era già troppo tardi". L’auspicio dei residenti nel quartiere è che sia preso quanto prima il responsabile della violenza. Nella zona però non ci sarebbero telecamere che possano aiutare la polizia a identificarlo.