Violenta rapina a Feltre: coniugi legati e chiusi in bagno mentre la banda porta via soldi e gioielli

Una coppia a Feltre (Belluno) è stata legata e chiusa in bagno mentre i ladri svaligiavano la casa. Le urla delle vittime hanno allertato i vicini, ma nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine i malviventi sono andati via col bottino.

Legati e rinchiusi nel bagno mentre i ladri mettevano a soqquadro la casa. È la terribile esperienza vissuta da due coniugi di Feltre, in provincia di Belluno. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 aprile, un gruppo di malviventi ha fatto irruzione nell'appartamento della coppia e messo in atto il colpo in maniera violenta, riuscendo a portare via soldi e gioielli.

I vicini hanno sentito le urla delle vittime e allertato le Forze dell'ordine che sono subito accorse sul posto. Nonostante l'intervento, però, i ladri erano riusciti già a fuggire con la refurtiva, mentre i coniugi erano ancora legati ed evidentemente sotto shock, pur senza aver riportato conseguenze sul piano fisico.

In piena notte, le urla di terrore dei proprietari di casa hanno messo in allarme il vicinato e diverse segnalazioni sono arrivate alla stazione dei Carabinieri della Compagnia di Feltre. I militari, sono intervenuti sul posto hanno liberato i coniugi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

I Carabinieri di Feltre, insieme ai colleghi del Comando Provinciale di Belluno, hanno trovato la coppia legata e chiusa nel bagno della loro abitazione. Dopo averli liberati ne hanno constatato lo stato di salute e avviato le indagini, iniziando i primi rilievi sul luogo del reato.

Lo scopo non è solo quello di risalire ai responsabili di quest'ultima rapina. Quello di Feltre è solo l'ultimo di una serie di furti in casa che stanno colpendo le abitazioni della provincia di Belluno. I colpi seguono uno schema simile e si concentrano nelle zone residenziali del Bellunese.