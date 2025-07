Spari nella notte a Taranto: un morto e 3 feriti, uno è in gravissime condizioni

Immagine di repertorio.

Si conta almeno una vittima in una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri, mercoledì 16 luglio, a Taranto, nel rione dei Tamburi. Il bilancio aggiornato a questa mattina è di un morto e tre feriti, di cui uno sarebbe in gravissime condizioni. La sparatoria è avvenuta in via Machiavelli, nella zona delle cosiddette case parcheggio, già al centro in passato di diversi fatti di cronaca.

Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria ha visto coinvolte diverse persone, alcune delle quali sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco. In un primo momento era circolata la notizia di un minore coinvolto nei fatti, ma al momento questa ipotesi non sembra confermata. L'area teatro della sparatoria è stata rapidamente raggiunta da tre ambulanze del 118, da agenti della polizia di stato di Taranto, dai carabinieri, uomini della Polizia Scientifica e della polizia locale.

Sulla scena, a quanto si apprende, sono stati ritrovati diversi bossoli calibro 7,65: sarebbero stati esplosi numerosi colpi, almeno una decina secondo le prime indagini. A perdere la vita Carmelo Nigro, di 45 anni, mente uno dei feriti è il figlio di 20 anni. La vittima e i feriti sarebbero stati bersaglio di un vero e proprio agguato. La persona ferita in maniera più lieve avrebbe riportato delle lesioni a una gamba. I feriti e la persona deceduta sono stati trasportati all'ospedale Santissima Annunziata. In corso le indagini.