Sofia Napolitano, la 20enne riappare in un video sui social: “Non sono scomparsa, sono con il mio ragazzo”

“Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa”. Sofia Napolitano, la ragazza di 20 anni di cui la famiglia non sapeva più nulla dal 15 settembre, quando aveva lasciato la sua abitazione e non era rientrata, è riapparsa in un video pubblicato sui social. “Sto bene, sono con il mio ragazzo. La mia famiglia non approva la nostra unione e a casa non stavo più bene”, ha spiegato la 20enne.

Sofia Napolitano, 20 anni, a destra un’immagine dal video pubblicato sui social.

"Ciao a tutti quanti, per chi non avesse visto le notizie nelle ultime 48 ore io sono la persona scomparsa". Inizia così un video pubblicata da Sofia Napolitano, la ragazza di 20 anni di cui la famiglia non sapeva più nulla dal 15 settembre, quando aveva lasciato la sua abitazione e non era rientrata.

"Ho fatto questo video e l'ho pubblicato su tutte le piattaforme che ho per precisare che sto bene, sono tranquilla, non mi sta succedendo niente e sono sana come un pesce", prosegue ancora la 20enne che ha registrato il filmato con il suo ragazzo.

Del giovane avevano parlato anche i suoi familiari, ipotizzando che i due ragazzi si trovassero insieme. "Volevo chiarire alcune cose. Sono con il mio fidanzato, il "ragazzo colombiano" di cui avete potuto leggere, con cui sto da più di un anno", ha spiegato Sofia.

"Purtroppo, la mia famiglia non ha mai visto bene la nostra relazione e ha da sempre tentato di ostacolarci. – prosegue – Ci sono stati litigi molto pesanti, a cui anche lui ha dovuto assistere. Non è un ragazzo cattivo, è bravissimo, non giudicatelo, è una persona incredibile. Meno male che c'è lui in questo momento perché senza di lui non so cosa farei".

La ragazza ha spiegato inoltre che già da tempo aveva intenzione di allontanarsi dalla sua famiglia e di aver lasciato loro una lettera con le motivazioni del suo gesto.

"Ho scritto che questo allontanamento non sarebbe stato per sempre ma per un anno. – dice – Anche in università le cose non stavano andando bene e non mi sentivo più felice nella città in cui vivevo. Per fortuna, il mio ragazzo e la sua famiglia sono stati disponibili a sostenermi e a trovarmi un lavoro per fare una nuova esperienza di vita".

"Purtroppo, mi hanno tolto tutti i documenti, il passaporto due mesi fa e poi la carta d'identità e la tessera sanitaria. Le tempistiche sono queste", ha raccontato ancora la ragazza che, appunto, si era allontanata senza documenti.

"Ho 20 anni e forse per chiunque non è una cosa semplice da metabolizzare, sono più che maggiorenne e posso prendere questa decisione. Se l'ho presa in modo così "scellerato" è anche perché in casa non avevo una situazione semplice che non auguro a nessuno. Spero di aver fatto la scelta giusta".

E conclude: "Sono viva, lui mi vuole bene e non mi fa del male".