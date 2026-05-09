Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri (Lega) e l’assessora Savini si schiantano con l’auto, lei era ubriaca

Alan Fabbri, sindaco di Ferrara noto per le sue battaglie contro gli immigrati e per la "sicurezza", è stato protagonista lunedì scorso – 4 maggio – di un brutto incidente stradale insieme alla sua assessora Francesca Savini a Sermide e Felonica, nel Mantovano.

Il suv Land Rover sul quale i due viaggiavano, guidato da Savini, è uscito di strada finendo contro un albero e poi in un campo: lo schianto è stato violentissimo ma per fortuna i due sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri della stazione locale, vigili del fuoco e 118. Le autorità hanno sottoposto la conducente all'alcol test, e la donna è risultata positiva con un tasso oltre 1,5 grammi per litro, cioè il triplo del valore consentito dalla legge. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca. L'assessora ha deciso di dimettersi.

"In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore – ha dichiarato Savini in una nota pubblicata sul sito del Comune emiliano – il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato". Quindi, prosegue l'assessora, "l'accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è giusta che sia, nelle sedi opportune. È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni".

Sulla vicenda è intervenuto anche Fabio Anselmo, storico avvocato della famiglia di Stefano Cucchi nonché ex candidato sindaco per il centrosinistra proprio a Ferrara: