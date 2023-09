Si lancia con la tuta alare nella valle dell’Adige a Settequerce, ma precipita e muore Un giovane altoatesino è morto oggi a Bolzano dopo essere precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce porta a Castel Greifenstein: si era lanciato con una tuta alare ma qualcosa è andato storto. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia oggi in Alto Adige, dove un giovane altoatesino è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare nei pressi delle rovine di Castel Greinfenstein (Castel del Porco), a Cologna, frazione di San Genesio. Il suo obiettivo era atterrare nella valle dell’Adige a Settequerce, ma qualcosa è andato storto.

Secondo il racconto di un testimone, il giovane, di cui non si conosce ancora l'identità, si era lanciato con la tuta alare probabilmente verso l'ospedale di Bolzano, dove evidentemente intendeva atterrare in uno dei campi con il paracadute, ma è precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce porta a Castel Greifenstein.

Sono in corso i rilievi di legge sull'accaduto da parte dei carabinieri. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con il verricello con l'ausilio dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites in una zona impervia. Finora non si erano registrati lanci con la tuta alare su questo pendio della conca di Bolzano.

La tuta alare, chiamata in gergo tecnico anche "wingsuit", è un’attrezzatura che consente a un paracadutista di volare come un uccello, aumentando notevolmente la durata del volo e la distanza percorsa durante la discesa.

