Oroscopo di domenica 19 aprile 2026 di Ginny: la Luna storta colpisce Acquario e Scorpione

Nell’oroscopo di domenica 19 aprile 2026, Leone e Scorpione sono intrattabili. Il segno fortunato è l’Ariete mentre quello sfortunato lo Scorpione.

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Ariete

È ufficiale che il prossimo film di James Bond sarà diretto da Denis Villeneuve, ma i casting non sono ancora aperti. Io però sono certa che tu abbia tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità di Daniel Craig, perché con Marte nel segno hai proprio l’aria del figo con gli occhiali scuri che crede in se stesso e non teme nessuno. Il tuo nome è Bond. James Bond.

Toro

Torone, oggi ti godi i piaceri della vita picchiettandoti le mani sulla pancia, con l’aria soddisfatta di chi sa di esserselo meritato, senza la minima preoccupazione anche se i bottoni della camicia tirano un bel pò. Il senso di abbondanza e di piacere è altissimo, e tu assapori ogni boccone con gioia, gratitudine e un grande senso di appagamento. Da vero nababbo!

Gemelli

Una delle vostre caratteristiche più note è la capacità di passare da un compito all’altro con la stessa naturalezza con cui un’ape impollinatrice vola di fiore in fiore. In questi giorni, con Mercurio a favore, questa dote si amplifica parecchio. Così vi svegliate medici, nel giro di un’ora diventate insegnanti, poi chimici, astrofisici e, in serata, con la Luna che entra nel vostro segno, pure chiromanti e sensitivi. A questo punto la domanda nasce spontanea… avete intenzione di mettere tutto a reddito?

Cancro

Cancretto, con Marte in quadratura te ne stai lì come un passerottino nel nido, che sente il vento fuori e preferisce restare ben riparato tra i rametti. Ti sei affezionato così tanto a tutta questa morbida bambagia che l’idea di uscire dalla tua comfort zone ti mette proprio una bella fifa. Però, se ti stringo la manina, proviamo almeno a mettere il becco fuori casa?!

Leone

La primavera accende gli ormoni di tutti, ma mentre gli altri sembrano già pronti a fare coppietta fissa e a amoreggiare felici, tu con Venere in quadratura non hai alcuna intenzione di trasformare il tuo lettone king size in un progetto di convivenza. Oggi, più che a una storia seria con tanto di colazione insieme, sei decisamente più disposto a lasciarti andare a un incontro veloce sul sedile del passeggero.

Vergine

Una bella fetta di francesi considera pane e cioccolato la merenda per eccellenza. E anche tu, cara Verginona, che di solito sei attentissima a seguire una dieta bilanciata, davanti a questo abbinamento non sai proprio resistere. Sarà che sa d’infanzia e di cose semplici e buone, oppure che con la Luna che piano piano si storce senti il bisogno di un piccolo conforto, che ti faccia stare bene già dal primo morso.

Bilancia

Sono sicura che non vedi l’ora di varcare i cancelli del Salone del Mobile, visto che una raffinata amante del bello come te, davanti ad arredi curatissimi e dettagli di design, non può che andare in brodo di giuggiole. L’unica accortezza è non lasciarti trascinare troppo dall’entusiasmo, perché con Mercurio in opposizione, tra una lampada e un complemento d’arredo la carta potrebbe prosciugarsi in un attimo.

Scorpione

Ma ti sembra davvero questo il modo? Con Venere e Luna in opposizione hai perso qualsiasi traccia di diplomazia e oggi reagisci con la stessa rigidità delle maestre di una volta, quelle che facevano partire la bacchettata sulle mani appena sentivano volare una mosca. Visto come si mette, meglio tenerti ben lontano da oggetti contundenti.

Sagittario

Secondo AD i luoghi da vedere almeno una volta nella vita sarebbero ben 27, e con il tuo spirito avventuriero scommetto che almeno metà li avresti già depennati dalla lista. Mercurio a favore ti rende abilissimo nel fiutare il volo più conveniente, ma questa Luna storta ti manda subito in paranoia e ti fa controllare ogni cinque minuti se per caso non ti abbiano cambiato gate o addirittura cancellato la prenotazione.

Capricorno

Questa Venere ti coccola con la stessa premura della mamma quando, da piccolo, avevi la febbre e restavi a casa da scuola, e tu anche stavolta ti lasci viziare senza opporre la minima resistenza. In questo momento hai proprio bisogno di cura, riposo e di un letto morbido e confortevole in cui rotolarti. Al brodino e alla minestrina, però, preferisci decisamente qualcosa di molto più goloso e godurioso… Gelato sia!

Acquario

È indubbio quanto tu ti prodighi per le scelte green ed ecosostenibili. Con questa Venere in quadratura, però, ti viene meno la fiducia nel genere umano, soprattutto quando vedi gente prendere la macchina pure per fare due isolati. Una buona notizia, però, ce l’ho: sulle strade dell’Unione Europea circolano già circa 9,7 milioni di auto elettriche ricaricabili, e le nuove immatricolazioni continuano a crescere. Dai, prova a restare positivo.

Pesci

Avete tanto bisogno di intimità e ve ne andate in giro stretti stretti come le sardine, che nuotano in branco quasi appiccicate, come se lontane le une dalle altre non sapessero proprio stare. Merito di Venere, che amplifica il desiderio di vicinanza, contatto e coccole. Attenzione però a non esagerare con tutta questa fusione, perché da lì a finire tutti nello stesso fritto misto ci vuole un attimo.