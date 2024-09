video suggerito

Si ferma in A14 per cambiare la gomma bucata: un furgone lo travolge e uccide sulla corsia d'emergenza Giovanni Corradetti aveva 57 anni e abitava a Giulianova. Sul suo corpo sarà eseguita l'autopsia. L'incidente mortale all'altezza di Civitanova Marche. L'autista del furgone Fiat Doblò indagato per omicidio stradale.

A cura di Biagio Chiariello

Giovanni Corradetti

È sceso dall’auto per cambiare una gomma bucata in corsia di emergenza: un furgone l'ha travolto in A14. È morto così (praticamente sul colpo) Giovanni Corradetti, agente di commercio di 57 anni, originario di Roseto degli Abruzzi e residente a Giulianova.

La tragedia è avvenuta ieri mattina, 3 settembre, intorno alle 8,30, lungo l’Autostrada Adriatica, in direzione nord, al chilometro 257, nei pressi di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia autostradale, il 57enne si trovava al volante della sua macchina e stava percorrendo l’autostrada in direzione di Ancona.

Nel tratto all’altezza della zona di Fontespina, l’uomo si sarebbe accorto di un problema all’auto: è così entrato nella piazzola della corsia d'emergenza. Mentre stava cercando di cambiare lo pneumatico forato, è stato travolto da un autocarro Fiat Doblò in transito.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e una ambulanza della Croce Verde di Civitanova. Ma per Corradetti non c’è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione praticate dal personale sanitario: è praticamente deceduto sul colpo.

Sono ancora in corso i rilievi sulla dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia stradale sottosezione di Porto San Giorgio. Su disposizione del magistrato la salma del 57enne è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Civitanova dove in giornata il medico legale Antonio Tombolini eseguirà l’autopsia.

Il conducente del mezzo investitore, come da prassi in tali circostanze, verrà indagato per omicidio stradale.

Su Facebook, il sindaco Jwan Costantini e l’amministrazione di Giulianova hanno ricordato Corradetti “con stima e sincero affetto. In queste ore di immenso dolore, porgono le più sentite condoglianze e si stringono, profondamente rattristati, alla sua famiglia”.